المنتخب التونسي لكرة القدم للكبريات - وليد قروم مدربا جديدا

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعيين وليد قروم مدربا جديدا لمنتخب الكبريات.. واشارت الجامعة الى ان قروم يتمتع بخبرة تزيد عن عقدين في الملاعب الأوروبية، حيث عُرف كـ "مكون للأجيال" في أعرق المدارس الفرنسية منها مدرسة راد ستار التي قضى فيها 7 مواسم ساهم خلالها في بروز أكثر من 40 لاعباً محترفاً، نذكر منهم الدولي التونسي نادر الغندري، اضافة الى نجوم عالميين مثل ساشا بوي (بايرن ميونخ) ويايا فوفانا.وهو متحصل على إجازة التدريب (يويفا أ ) منذ سنة 2015، ومكوّن معتمد للمدربين لدى رابطة باريس لكرة القدم منذ 2013.كما سبق لوليد قروم ان شغل منصب المدير الفني في نادي اف سي 93، كما خاض تجارب ناجحة كمدرب أول للأكابر في كل من فينسين ولوزيتانوس كريتاي .