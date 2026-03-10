Babnet   Latest update 21:35 Tunis

المنتخب التونسي لكرة القدم للكبريات - وليد قروم مدربا جديدا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b079983f8171.83327593_peigmfqkjholn.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 21:04 قراءة: 0 د, 35 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعيين وليد قروم مدربا جديدا لمنتخب الكبريات.
. واشارت الجامعة الى ان قروم يتمتع بخبرة تزيد عن عقدين في الملاعب الأوروبية، حيث عُرف كـ "مكون للأجيال" في أعرق المدارس الفرنسية منها مدرسة راد ستار التي قضى فيها 7 مواسم ساهم خلالها في بروز أكثر من 40 لاعباً محترفاً، نذكر منهم الدولي التونسي نادر الغندري، اضافة الى نجوم عالميين مثل ساشا بوي (بايرن ميونخ) ويايا فوفانا.
 وهو متحصل على إجازة التدريب (يويفا أ ) منذ سنة 2015، ومكوّن معتمد للمدربين لدى رابطة باريس لكرة القدم منذ 2013.

 كما سبق لوليد قروم ان شغل منصب المدير الفني في نادي اف سي 93، كما خاض تجارب ناجحة كمدرب أول للأكابر في كل من فينسين ولوزيتانوس كريتاي .
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325156

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:50
18:24
15:48
12:37
06:38
05:12
الحسوم
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
20°-10
20°-9
18°-9
19°-8
  • Avoirs en devises 25081,0
  • (10/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38820 DT
  • (10/03)
  • 1 $ = 2,93796 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/03)     1438,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/03)   27904 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>