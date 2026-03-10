سفارة تونس بباريس : اجتماع مع رؤساء البعثات القنصلية لتنظيم العودة الصيفية لأفراد الجالية

نظم سفير تونس بباريس ضياء خالد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء البعثات القنصلية التونسية بفرنسا، للنظر في مدى تقدم الاستعدادات الجارية لضمان حسن تنظيم العودة الصيفية لأفراد الجالية التونسية المقيمة بفرنسا، وذلك وفق بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للسفارة على منصة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على مواصلة تحسين نسق إسداء الخدمات القنصلية والارتقاء بجودتها مع التفاعل الايجابي مع مقترحات أفراد الجالية وتطلعاتهم ومشاغلهم.وذكر المجتمعون باجراء تعميم استخدام بوابة الخدمات الادارية مؤخرا على جميع مراكز والوكالات القنصلية التونسية بفرنسا، والذي سيمكن من استخراج وثائق الحالة المدنية وشهادات ثبوت صحة رخصة السياقة التونسية بصفة أسرع وأنجع، وفق نص البلاغ.كما تم التنويه بما تمّ مؤخّرا من توسيع لشبكة الانتشار القنصلي التونسي بفرنسا من خلال فتح ثلاث وكالات قنصلية جديدة بكل من "ليل" و"بوردو" و"أجاكسيو"، وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تقريب الخدمات القنصلية.كما تم الاتفاق على مواصلة تحسيس أفراد الجالية التونسية بفرنسا بتجديد جوازات سفرهم في متسع من الوقت وذلك تجنبا لفترة الذروة الصيفية وضمانا لانسيابية إسداء الخدمات القنصلية.