وزير الخارجيّة يتسلّم رسالة خطيّة من المكلّف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b039b5830d25.45627840_pinfoeklgmqhj.jpg>
Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 17:11
      
تسلّم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بسفير دولة ليبيا بتونس، مصطفى قدارة، رسالة خطية من المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الطاهر سالم الباعور.

ومثل هذا اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجيّة، مناسبة لاستعراض آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، وللتأكيد على الحرص التونسي على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، في إطار حوار ليبي- ليبي جامع، يُفضي إلى بناء دولة موحّدة ومؤسسات مستقرة تحافظ على مقدّرات الشعب الليبي الشقيق.


كما تم التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل والشراكة.


من جهته، ثمّن السفير الليبي دعم تونس لوحدة ليبيا واستقرارها، مشيدا بما تبديه من حرص صادق على مساندة الشعب الليبي والحفاظ على مقدّراته الوطنية واستعداد الجانب الليبي على تطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية.
.

