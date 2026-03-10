Babnet   Latest update 16:59 Tunis

غلق مؤقت لطريق سان قوبان في اتجاه مقرين ليلتي الأربعاء والخميس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b0380921cc57.16202943_gjpokehinflmq.jpg>
Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 16:22
      
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومقرين، وتحديدًا تحت قنطرة سان غوبان، وذلك ليلتي الأربعاء والخميس 11 و12 مارس 2026 من الساعة العاشرة ليلاً إلى الرابعة صباحًا.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ مروري، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة (القسط الأول).


ودعت الوزارة مستعملي الطريق القاصدين منطقة مقرين والقادمين من وسط العاصمة إلى اعتماد مسالك بديلة، تتمثل في:


* المرور عبر شارع المنصف باي ثم قنطرة باب عليوة وصولاً إلى الطريق الوطنية رقم 1.
* أو المرور عبر جسر سان غوبان في اتجاه المروج ثم استعمال محوّل بئر القصعة في اتجاه رادس وصولاً إلى الطريق الوطنية رقم 1.

كما حثّت وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق على توخي الحذر واحترام الإشارات المرورية المركزة في المكان لضمان سلامة المرور خلال فترة الأشغال.
