Babnet   Latest update 15:15 Tunis

بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة(مرحلة السوبر بلاي اوف): اعادة مباراة النجم الساحلي و الترجي الرياضي دون حضور الجمهور يوم السبت القادم بقاعة مساكن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aeb2aac433f3.87829195_lgqnjeiokhmfp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 15:01 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قررت الجامعة التونسية للكرة الطائرة اعادة مباراة النجم الساحلي و الترجي الرياضي دون حضور جمهور وذلك لحساب الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" يوم السبت 14 مارس الجاري بقاعة مساكن انطلاقا من منتصف النهار (س12).
وكانت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية للكرة الطائرة قد قررت تثبيت القرار المتعلق باعادة مباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي.
يذكر أن الجامعة كانت قد قررت في وقت سابق إعادة المباراة دون حضور جمهور وبنفس قائمة اللاعبين.

وكانت المباراة التي دارت يوم 14 فيفري الماضي توقفت على تقدم النجم الساحلي بشوطين مقابل شوط في الوقت الذي كان فيه الترجي الرياضي متفوقا في الشوط الرابع 20-19.
وانسحب الترجي الرياضي من المباراة بعد أن أفاد مسؤولوه بأن لاعبه محمد بن يوسف تعرض لإصابة بإحدى المقذوفات من المدرجات ما استوجب نقله إلى إحدى المصحات وهو ما نفاه النجم الساحلي معتبرا أن المقابلة جرت في أجواء تنافسية عادية.v
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325138

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:50
18:24
15:48
12:37
06:38
05:12
الحسوم
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet19°
19° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
19°-10
19°-10
18°-9
19°-8
  • Avoirs en devises 25238,6
  • (09/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38626 DT
  • (09/03)
  • 1 $ = 2,92801 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/03)     1438,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/03)   27904 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>