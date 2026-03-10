بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة(مرحلة السوبر بلاي اوف): اعادة مباراة النجم الساحلي و الترجي الرياضي دون حضور الجمهور يوم السبت القادم بقاعة مساكن

قررت الجامعة التونسية للكرة الطائرة اعادة مباراة النجم الساحلي و الترجي الرياضي دون حضور جمهور وذلك لحساب الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" يوم السبت 14 مارس الجاري بقاعة مساكن انطلاقا من منتصف النهار (س12).وكانت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية للكرة الطائرة قد قررت تثبيت القرار المتعلق باعادة مباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي.يذكر أن الجامعة كانت قد قررت في وقت سابق إعادة المباراة دون حضور جمهور وبنفس قائمة اللاعبين.وكانت المباراة التي دارت يوم 14 فيفري الماضي توقفت على تقدم النجم الساحلي بشوطين مقابل شوط في الوقت الذي كان فيه الترجي الرياضي متفوقا في الشوط الرابع 20-19.وانسحب الترجي الرياضي من المباراة بعد أن أفاد مسؤولوه بأن لاعبه محمد بن يوسف تعرض لإصابة بإحدى المقذوفات من المدرجات ما استوجب نقله إلى إحدى المصحات وهو ما نفاه النجم الساحلي معتبرا أن المقابلة جرت في أجواء تنافسية عادية.v