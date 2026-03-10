Babnet   Latest update 15:15 Tunis

يوم الابواب المفتوحة تحت شعار " من أجل صحة كلى افضل للجميع " يوم 12 مارس 2026 بالمستشفى الجامعي ببن عروس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aff600a71c55.39761041_mflgqihjneopk.jpg>
Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 14:12
      
ينظم المجلس العلمي للمستشفى الجامعي ببن عروس، يوم الابواب المفتوحة، تحت شعار "معا من أجل صحة كلى أفضل للجميع" وذلك يوم الخميس 12 مارس الجاري

ويأتي تنظيم هذا اليوم التحسيسي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للكلى الموافق هذه السنة يوم 12 مارس الجاري


ويتضمن البرنامج عيادات لتقصي ضغط الدم و السكري وتقديم استشارات ونصائح طبية حول أمراض الكلى المزمنة التي تتطور ببطء دون أعراض واضحة في البداية اضافة الى حصص توعوية حول كيفية الوقاية من الامراض المزمنة على غرار ضغط الدم والسكري لضمان الحماية الرئيسية للكلى


يشار، الى أن العالم يحتفل باليوم العالمي للكلى في ثاني خميس من شهر مارس كل عام للتركيز على تشجيع الكشف المبكر والسلوكيات الوقائية للحد من انتشار الفشل الكلوي. وتهدف هذه الحملة التوعوية الى زيادة الوعي بالدور الحيوي للكلى في تنقية الدم وتنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة العظام والتركيز على الكشف المبكر للامراض المزمنة والترويج لانماط الحياة الصحية
