يوم الابواب المفتوحة تحت شعار " من أجل صحة كلى افضل للجميع " يوم 12 مارس 2026 بالمستشفى الجامعي ببن عروس

ينظم المجلس العلمي للمستشفى الجامعي ببن عروس، يوم الابواب المفتوحة، تحت شعار "معا من أجل صحة كلى أفضل للجميع" وذلك يوم الخميس 12 مارس الجاريويأتي تنظيم هذا اليوم التحسيسي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للكلى الموافق هذه السنة يوم 12 مارس الجاريويتضمن البرنامج عيادات لتقصي ضغط الدم و السكري وتقديم استشارات ونصائح طبية حول أمراض الكلى المزمنة التي تتطور ببطء دون أعراض واضحة في البداية اضافة الى حصص توعوية حول كيفية الوقاية من الامراض المزمنة على غرار ضغط الدم والسكري لضمان الحماية الرئيسية للكلىيشار، الى أن العالم يحتفل باليوم العالمي للكلى في ثاني خميس من شهر مارس كل عام للتركيز على تشجيع الكشف المبكر والسلوكيات الوقائية للحد من انتشار الفشل الكلوي. وتهدف هذه الحملة التوعوية الى زيادة الوعي بالدور الحيوي للكلى في تنقية الدم وتنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة العظام والتركيز على الكشف المبكر للامراض المزمنة والترويج لانماط الحياة الصحية