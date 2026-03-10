الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية "ربيع المارينا " من 26 الى 30 مارس 2026
تنظم الشركة العربية للسياحة بمارينا المنستير بالشراكة مع جمعية الفنون الجميلة بالمنستير، الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية " ربيع المارينا " من 26 الى 30 مارس الجاري
ويهدف هذا المهرجان الى تفعيل الديبلوماسية الثقافية وربط الفن بالسياحة وتعزيز الروابط الثقافية بين المشاركين من مختلف الدول الشقيقة والصديقة
ويشارك في هذه الدورة ثلة من الفنانين المحترفين والهواة والمبدعين في مجال الصناعات التقليدية من تونس ودول عربية واجنبية
ويتضمن البرنامج ورشات عمل فنية حية ومعارض فنون تشكيليّة ورحلات بحرية وورشات للصناعات التقليدية الى جانب عروض موسيقية وفنون تراثية.
مهرجان ربيع المارينا الدولي في المنستير بتونس هو تظاهرة فنية وثقافية سنوية بارزة تجمع فنانين تشكيليين من مختلف دول العالم بهدف تنشيط السياحة والفن في ميناء المارينا بالمنستير.
