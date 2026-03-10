Babnet   Latest update 12:00 Tunis

وفد مهني تونسي يشارك في فعاليات معرض" ليبيا"للغذاء " من 29 افريل الى غرة ماي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69afef7064a7c4.79835152_mingoflkqepjh.jpg>
Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 11:15
      
أعلن اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية، عن تنظيم بعثة اقتصادية ووفد مهني للمشاركة في الدورة السابعة لصالون " ليبيا للغذاء " الذي سينعقد بطرابلس من 29 أفريل إلى غرة ماي 2026 .

وتعد هذه التظاهرة الموعد الأبرز لقطاع الصناعات الغذائية في ليبيا وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية بين تونس وليبيا.


وتستهدف هذه المشاركة، التي تندرج ضمن برنامج دفع الصادرات التونسية، الشركات والمؤسسات الناشطة في مجالات التحويل الغذائي والتعليب والتغليف وكافة الأنشطة المرتبطة بسلسلة القيمة الغذائية.


وبحسب اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية، تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة بالنظر إلى الديناميكية التي تشهدها السوق الليبية حيث يسعى الفاعلون الاقتصاديون التونسيون إلى توطيد الحضور التجاري
عبر عرض جودة المنتجات التونسية التي تحظى بثقة المستهلك الليبي (مثل زيت الزيتون والعجائن الغذائية والمصبرات) وخاصة عقد لقاءات مهنية بتنظيم اجتماعات مباشرة مع كبار الموزعين والموردين الليبيين
لبحث إمكانيات التوزيع والوكالة التجارية.

ويجمع الخبراء على أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل قاطرة للمبادلات التجارية بين البلدين، مستفيداً من القرب الجغرافي واللوجستي عبر المعابر البرية، مما يمنح المنتج التونسي ميزة تنافسية من حيث الكلفة وسرعة الإمداد مقارنة بالمنافسين الدوليين.

وتأتي مبادرة الاتحاد لتنظيم المشاركة التونسية في صالون ليبيا للغذاء لتوفر إطاراً مؤسساتياً يدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النفاذ إلى هذا السوق الواعد، وتجاوز الصعوبات الهيكلية من خلال العمل الجماعي والتموقع تحت راية واحدة تعكس تميز الصناعة التونسية

يشار، إلى أن اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية هو منظمة اقتصادية مستقلة تهدف إلى هيكلة ودعم وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس ورفع العراقيل لتسهيل التصدير والولوج لأسواق جديدة وتسهيل الإجراءات الديوانية.


