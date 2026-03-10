Babnet   Latest update 10:26 Tunis

خطّان دوليّان جديدان يربطان تونس بالجزائر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6974ac522913b7.51738450_nojfeklqhgimp.jpg>
Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 10:08
      
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن الانطلاق في استغلال خطّين دوليّين جديدين يربطان تونس بالجزائر، يتمثلان في خط تونس العاصمة – الجزائر العاصمة وخط تونس العاصمة – عنابة، وذلك بالاتفاق مع المؤسسة العمومية الاقتصادية الجامعية للنقل والخدمات ممثلة الجانب الجزائري.

ويأتي إحداث هذين الخطين في إطار تعزيز سياسة الدولة الرامية إلى تدعيم التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات المتميزة بين تونس والجزائر، إلى جانب مزيد ربط الصلة بين الشعبين الشقيقين.


خط تونس العاصمة – الجزائر العاصمة

تنطلق أول سفرة يوم الخميس 12 مارس 2026، ويمرّ الخط عبر:


الكاف – تاجروين – قلعة سنان – قسنطينة – سطيف – برج بوعريريج.

وتكون السفرات بمعدل رحلتين أسبوعيا على النحو التالي:

* سفرتان ذهابا من محطة باب عليوة يومي الخميس والسبت على الساعة الثامنة ليلا.
* سفرتان إيابا من الجزائر العاصمة يومي الخميس والسبت على الساعة الثامنة ليلا.

خط تونس العاصمة – عنابة

تنطلق أول سفرة يوم الجمعة 13 مارس 2026، ويمر الخط عبر:

باجة – جندوبة – عين دراهم – ببوش – العيون – القالة (الطارف) – عين العسل – بن مهيدي.

وتكون السفرات بمعدل أربع رحلات أسبوعيا وفق البرنامج التالي:

* أربع سفرات ذهابا من محطة باب سعدون أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد على الساعة السابعة صباحا.
* أربع سفرات إيابا من عنابة أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد على الساعة السابعة صباحا.

دعوة للحجز المسبق

ودعت الشركة، في بلاغ لها، حرفاءها إلى القيام بالحجز المسبق بمحطتي النقل البري باب سعدون وباب عليوة أو عبر كافة الوكالات التجارية التابعة للشركة، مع ضرورة الاستظهار بجواز سفر ساري المفعول.
.

الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
Babnet

