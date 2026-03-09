عمر الرقيق يضع نفسه على ذمة المنتخب التونسي من جديد

عبر المدافع التونسي لنادي ماريبور السلوفيني عمر الرقيق عن استعداده الكامل للعودة مجددا إلى صفوف المنتخب وفق ما نشرته صفحة الجامعة التونسية لكرة القدم.وقالت الجامعة "بالتنسيق مع الناخب الوطني صبري اللموشي، إلتقى المدير الرياضي للمنتخب التونسي زياد الجزيري باللاعب التونسي عمر الرقيق، وذلك عقب نهاية المباراة التي خاضها فريقه نادي ماريبور ضمن منافسات البطولة السلوفينية. وخلال هذا اللقاء، عبر عمر الرقيق عن اعتزازه الكبير بالانتماء إلى المنتخب التونسي مؤكدا رغبته الصادقة واستعداده الكامل لتقمص زي المنتخب الوطني والدفاع عن ألوان تونس بكل فخر ومسؤولية، ودون أي شرط".ولعب عمر الرقيق (24 عاما) في صفوف منتخب هولندا تحت 18 عاما قبل ان يختار اللعب لفائدة المنتخب التونسي الذي خاض معه ثلاث مباريات دولية وكان ضمن قائمة اللاعبين في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون لكنه تخلف بعد ذلك عن أغلب الاستحقاقات لاسباب صحية ورغبته في التركيز على نشاطه مع فريقه.