تونس: 191 قتيلاً و873 جريحاً في حوادث المرور منذ بداية 2026 إلى غاية 8 مارس
أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتلى حوادث المرور في تونس بلغ 191 قتيلاً منذ بداية السنة إلى غاية الأحد 8 مارس 2026، مقابل 201 قتيل خلال نفس الفترة من سنة 2025، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.98 بالمائة.
وبحسب المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للمرصد، بلغ عدد الجرحى 873 جريحاً خلال الفترة ذاتها، مقابل 1316 جريحاً خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتراجع قدره 33.66 بالمائة.
كما سجّل عدد حوادث المرور انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 33.49 بالمائة، حيث تم تسجيل 687 حادثاً منذ بداية السنة إلى غاية 8 مارس الجاري، مقابل 1033 حادثاً خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
