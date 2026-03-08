توزر: قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي يحصل على صفة قسم جامعي

أصبح لقسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي الهادي جاء بالله بتوزر، بداية من يوم 6 مارس الجاري، صفة قسم جامعي ليضاف إلى أقسام أخرى بهذه المؤسسة الاستشفائية تحمل نفس الصفة، وفق المدير الجهوي للصحة عبد الرزاق اللموشي.ويأتي قرار وزارة الصحة على إثر مجموعة من المؤشرات سجّلها هذا القسم منها وجود أربعة أطباء اختصاص يقدمون خدماتهم للقسم وعلى رأسهم أستاذة جامعية مساعدة كما يقدم القسم خدماته لكامل الولاية، وفق ما أوضحه المصدر ذاته لصحفية "وات" .ومن شأن هذا التصنيف الجديد للقسم أن يساهم في مزيد تحسين الخدمات الصحية ويدخل بفضلها مراحل أخرى، ويفتح آفاقا تجعل المستشفى الجهوي بتوزر وجهة الأطباء المقيمين في اختصاص النساء والتوليد للقيام بتربصاتهم فضلا عن فرص توفير إمكانيات مادية من حيث المعدات والإطار البشري نظرا لخصوصية الأقسام الجامعية واختلافها بالأقسام العادية.ويسمح التصنيف كذلك بفتح القسم أمام التكوين المستمر واستقبال معدات أكثر تطورا للارتقاء بالخدمات الصحية على غرار خدمات المستشفيات الجامعية، وفق ذات المصدر الذي أشار إلى أن أقسام أخرى ينتظر أن تحمل قريبا صبغة أقسام جامعية.