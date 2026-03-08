تصفيات اتحاد شمال إفريقيا تحت 17 عامًا: المنتخب التونسي يستهل مشواره بمواجهة المغرب
يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 17 عامًا مشاركته في تصفيات اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026 بملاقاة نظيره المغربي يوم 24 مارس الجاري.
وتدور منافسات هذه الدورة في مدينة بنغازي الليبية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس إلى 5 أفريل 2026، بمشاركة منتخبات تونس والمغرب ومصر وليبيا والجزائر.
وسيواجه المنتخب التونسي في الجولة الثانية نظيره المصري يوم 27 مارس، قبل أن يلاقي المنتخب الليبي يوم 30 مارس، على أن يختتم سلسلة مبارياته بمواجهة المنتخب الجزائري يوم 2 أفريل المقبل.
ويتأهل في ختام هذه الدورة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026.
البرنامج الكامل للمبارياتالجولة الأولى – 24 مارس 2026
* 14:00 – المغرب / تونس
* 17:00 – ليبيا / الجزائر
الجولة الثانية – 27 مارس 2026
* 14:00 – تونس / مصر
* 16:00 – الجزائر / المغرب
الجولة الثالثة – 30 مارس 2026
* 14:00 – ليبيا / تونس
* 16:00 – مصر / المغرب
الجولة الرابعة – 2 أفريل 2026
* 14:00 – ليبيا / مصر
* 16:00 – تونس / الجزائر
الجولة الخامسة – 5 أفريل 2026
* 14:00 – الجزائر / مصر
* 14:00 – المغرب / ليبيا
