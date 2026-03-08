تصفيات اتحاد شمال إفريقيا تحت 17 عامًا: المنتخب التونسي يستهل مشواره بمواجهة المغرب

البرنامج الكامل للمباريات



يستهلمشاركته فيبملاقاة نظيرهيوموتدور منافسات هذه الدورة فيخلال الفترة الممتدة من، بمشاركة منتخباتوسيواجه المنتخب التونسي فينظيرهيوم، قبل أن يلاقييوم، على أن يختتم سلسلة مبارياته بمواجهةيومويتأهل في ختام هذه الدورةإلى* 14:00 – المغرب / تونس* 17:00 – ليبيا / الجزائر* 14:00 – تونس / مصر* 16:00 – الجزائر / المغرب* 14:00 – ليبيا / تونس* 16:00 – مصر / المغرب* 14:00 – ليبيا / مصر* 16:00 – تونس / الجزائر* 14:00 – الجزائر / مصر* 14:00 – المغرب / ليبيا