Babnet   Latest update 15:21 Tunis

النّفطي يجدّد دعوة تونس إلى ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها خلال اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدّول العربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ad86a6c25181.54491556_pkonlgmieqjhf.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 14:23 قراءة: 1 د, 14 ث
      
جدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، دعوة تونس إلى ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وإدانتها كلّ اعتداء يطال الدول العربية الشقيقة أو ينتهك حرمتها الترابية، وذلك خلال مشاركته عن بعد اليوم الأحد، في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

كما أكّد النفطي، أنه إزاء الوضع الدقيق الذي تمرّ به الأمة العربية في ضوء التصعيد العسكري الحاصل بالمنطقة، وما يشكّله من تهديد جدّي للأمن والسلم الإقليمي والدولي، فإنّ تونس تجدّد رفضها المطلق لأي استهداف لأراضي ومقدّرات الدول العربية الشقيقة، وفق بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية.


وأعرب في هذا الاطار، عن تضامن تونس الكامل مع كلّ من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة العراق.


وجدّد دعوة تونس إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتغليب منطق الحكمة والعقل، والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لتسوية الخلافات والنزاعات، مع ضرورة التحرك العاجل من المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد الخطير.

كما شدد الوزير، على أن الأمن والاستقرار الحقيقيين في المنطقة لن يتحققا ما لم يتم تمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وأعرب عن تضامن تونس الكامل مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات التي تطال سيادتها وأمنها واستقرارها، مؤكدا على ضرورة تفعيل مبادئ الأخوّة وحسن الجوار بين الدول الإسلامية، في إطار الاحترام والالتزام بكافة مواثيق وقواعد القانون الدولي والإنساني، والمبادئ التي إنبنت عليها منظمة التعاون الإسلامي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325020

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 مارس 2026 | 18 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:48
18:22
15:47
12:37
06:41
05:15
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-11
20°-11
19°-12
19°-10
19°-10
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>