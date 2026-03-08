النّفطي يجدّد دعوة تونس إلى ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها خلال اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدّول العربية

جدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، دعوة تونس إلى ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وإدانتها كلّ اعتداء يطال الدول العربية الشقيقة أو ينتهك حرمتها الترابية، وذلك خلال مشاركته عن بعد اليوم الأحد، في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.كما أكّد النفطي، أنه إزاء الوضع الدقيق الذي تمرّ به الأمة العربية في ضوء التصعيد العسكري الحاصل بالمنطقة، وما يشكّله من تهديد جدّي للأمن والسلم الإقليمي والدولي، فإنّ تونس تجدّد رفضها المطلق لأي استهداف لأراضي ومقدّرات الدول العربية الشقيقة، وفق بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية.وأعرب في هذا الاطار، عن تضامن تونس الكامل مع كلّ من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة العراق.وجدّد دعوة تونس إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتغليب منطق الحكمة والعقل، والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لتسوية الخلافات والنزاعات، مع ضرورة التحرك العاجل من المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد الخطير.كما شدد الوزير، على أن الأمن والاستقرار الحقيقيين في المنطقة لن يتحققا ما لم يتم تمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.وأعرب عن تضامن تونس الكامل مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات التي تطال سيادتها وأمنها واستقرارها، مؤكدا على ضرورة تفعيل مبادئ الأخوّة وحسن الجوار بين الدول الإسلامية، في إطار الاحترام والالتزام بكافة مواثيق وقواعد القانون الدولي والإنساني، والمبادئ التي إنبنت عليها منظمة التعاون الإسلامي.