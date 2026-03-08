جلسة عمل بمقر بلدية باردو للنظر في وضعية عمارات "سبرولس" بمنطقة قصر السعيد

احتضن، مقر بلدية باردو، مساء الجمعة الماضي، جلسة عمل خصصت للنظر في وضعية عمارات "سبرولس" بمنطقة قصر السعيد.وأوردت البلدية بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه تم خلال هذه الجلسة الاتفاق على تكوين لجنة فنية تمثل مختلف الأطراف المتدخلة في الموضوع لرفع المخالفات وجملة النقائص بالعمارات وتوفير الأمثلة الفنية اللازمة حتى تتمكن البلدية من إسناد محاضر انتهاء الاشغال الى شركة "سبرولس" لتتمكن من إتمام إجراءات التفويت في الشقق لمالكيها.كما تم الاتفاق على تكثيف العمل من أجل حث المتساكنين بالعمارات المذكورة لتركيز نقابات متطوعة وفي صورة تعذر القيام ذلك تركيز نقابات محترفة.وانعقدت الجلسة باشراف الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية باردو واطارات البلدية وبحضور ممثلين عن شركة "سبرولس" العقارية وممثلين عن معتمدية باردو وعضو المجلس المحلي بباردو عن دائرة قصر السعيد وممثل عن الادارة الجهوية للتجهيز والإسكان وممثل عن الادارة الجهوية للحماية المدنية وممثل عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز وممثل عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وممثل عن الديوان الوطني للتطهير وممثل عن منطقة الأمن الوطني بباردو.