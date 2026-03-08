الجمعية التونسية للاعلام والذكاء الاصطناعي تنظم ندوة فكرية حول دور الذكاء الاصطناعي في الصحافة والاعلام

نظمت، الجمعية التونسية للإعلام والذكاء الاصطناعي، مساء الجمعة الماضي، ندوة فكرية لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في الصحافة والإعلام في تونس.وتمحورت المداخلات، وفق ما ورد بصفحة الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، حول الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتطوير الإعلام وضرورة التكيف مع التحولات الرقمية وتعزيز التدريب المستمر للصحفيين على أدوات الذكاء الاصطناعي.كما تم التأكيد بالمناسبة على أهمية احترام الأخلاقيات الصحفية والابتكار في أساليب العمل ومواكبة احتياجات الجمهور مع التركيز على تعزيز مصداقية الإعلام ودوره في دعم النقاش العمومي والديمقراطية في تونس.وخلص اللقاء الى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة تمكين للصحافة، شرط استخدامه باستراتيجية واضحة، وتكامل الجهود بين مختلف المتدخلين في القطاع من أجل ضمان إعلام مهني وحديث يواكب العصر.وشارك في النقاش مجموعة من الخبراء والمسؤولين في مجال الإعلام والصحافة والذكاء الاصطناعي على غرار الخبير في القانون الرقمي، كمال الرزقي، ورئيس، الجامعة التونسية لمديري الصحف، الطيب الزهار، ورئيس مجلس الصحافة، منوبي المروكي، وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جيهان اللواتي.يشار الى أن، الجمعية التونسية للاعلام والذكاء الاصطناعي تأسست يوم 05 جانفي 2026، وهي جمعية مستقلة وغير ربحية تعنى بمواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها قطاع الإعلام وتعزيز قدرات الصحفيين والإعلاميين في التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وفق مقاربة مهنية وأخلاقية.