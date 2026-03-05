Babnet   Latest update 18:07 Tunis

وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة الى توخي الحيطة والحذر وتعلن عن تقلبات جوية مرتقبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6356ab405006c6.95909490_pqkgihjnemlof.jpg>
دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواشيهم ومعداتهم الفلاحية وذلك نظرا للتقلبات الجوية المنتظرة بداية من أواخر نهار اليوم الخميس 05 مارس 2026.
كما اوصت في بلاغ تحذيري بضرورة تثبيت البيوت المحمية والمنشآت الفلاحية.
ويتميز الوضع الجوي المرتقب بنزول أمطار متفرقة ورعدية بأغلب الجهات، تكون محليا غزيرة  خاصة بأقصى الجنوب والجنوب الغربي أثناء الليل، ثم تشمل مناطق الشمال يوم غد الجمعة 06 مارس 2026، حيث ستتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية.

                                            
