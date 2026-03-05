Babnet   Latest update 16:06 Tunis

رفع السيارات المخالفة لقواعد الوقوف بشارع الحبيب بورقيبة والأنهج المتفرعة عنه ليلا بداية من 5 مارس

Publié le Jeudi 05 Mars 2026
      
أعلمت المكلفة بتسيير بلدية تونس العموم أنه سيتم، بداية من تاريخ 5 مارس، مراقبة مخالفات الوقوف على الطريق العام بشارع الحبيب بورقيبة والأنهج المتفرعة عنه من الساعة الثامنة ليلا (20:00) إلى غاية الساعة الواحدة صباحا (01:00) وذلك برفع السيارات المخالفة إلى مستودع الحجز البلدي

وذكرت البلدية في بلاغ لها اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يندرج في إطار السعي لتسهيل حركة المرور بالمنطقة المركزية خلال شهر رمضان 2026.


وأضافت البلدية أنها تعول على تفهم المواطنين للتدابير المتخذة وعلى احترامهم لتراتيب وقوف السيارات بما فيه الصالح العام وتفادي رفع سياراتهم إلى مستودع الحجز البلدي.
