النادي الصفاقسي - ثلاثة غيابات امام الاتحاد المنستيري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/605246c2441b43.50577090_emqfkplghnoji.jpg>

اعلن النادي الصفاقسي اليوم الخميس غياب ثلاثة لاعبين عن اللقاء الذي سيجمعه بالاتحاد المنستيري يوم السبت بملعب مصطفى بن جنات لحساب الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

ويتعلق الامر بكل من علي معلول بسبب الاصابة والكامروني ويلي اونانا لاسباب صحية ايضا والبوركيني حسامادو وادراغو بسبب الانذار الثالث.

يذكر ان النادي الصفاقسي يحتل بعد مرور 22 جولة المركز الرابع في البطولة برصيد 42 نقطة.