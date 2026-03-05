رابطة أبطال إفريقيا - مباراة اياب الدور ربع النهائي بين الاهلي المصري والترجي الرياضي دون حضور جمهور
أكّد الترجي الرياضي التونسي أن مباراة إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، التي ستجمعه بالنادي الأهلي المصري يوم 21 مارس الجاري بملعب القاهرة الدولي، ستقام دون حضور جمهور.
وأوضح الترجي في بلاغ نشره اليوم الخميس ان هذا القرار صادر عن لجنة التأديب التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
يشار الى ان أن لجنة التأديب اصدرت هذه العقوبة بحق النادي الأهلي على خلفية الأحداث التي رافقت مباراته أمام الجيش الملكي المغربي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.
جدير بالتذكير أن مباراة الذهاب ستقام يوم 15 مارس الجاري انطلاقا من الساعة 22.00 بملعب حمادي العقربي برادس.
