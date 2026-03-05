نسبة التضخم ترتفع إلى 5 بالمائة خلال فيفري 2026
قدّر المعهد الوطني للإحصاء نسبة التضخم لشهر فيفري 2026 بـ 5 بالمائة، مسجلة ارتفاعا طفيفا قدره 0,1 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2026، وفق مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي الصادر الخميس.
ويعود هذا التطور أساسا إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي بلغت 6,7 بالمائة في فيفري 2026 مقابل 5,9 بالمائة في جانفي، في حين تراجع نسق ارتفاع أسعار الملابس والأحذية إلى 8,9 بالمائة مقابل 10 بالمائة في الشهر السابق.
ارتفاع أسعار الغذاء بالانزلاق السنويعلى أساس الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,6 بالمائة، نتيجة ارتفاع:
* أسعار الغلال بنسبة 17,7 بالمائة
* لحم الضأن بنسبة 16,3 بالمائة
* الأسماك الطازجة بنسبة 14 بالمائة
* الدواجن بنسبة 12,8 بالمائة
في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 10,3 بالمائة.
ارتفاع أسعار المواد المصنعة والخدماتسجلت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 4,6 بالمائة على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع:
* أسعار الملابس والأحذية بنسبة 8,9 بالمائة
* مواد التنظيف بنسبة 4,8 بالمائة
كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3,8 بالمائة، مدفوعة خاصة بزيادة أسعار خدمات النزل بنسبة 11,3 بالمائة.
زيادة طفيفة في الأسعار خلال شهرسجل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,1 بالمائة خلال شهر فيفري مقارنة بشهر جانفي، ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,3 بالمائة.
في المقابل، شهدت أسعار الملابس والأحذية تراجعا بنسبة 4,6 بالمائة، بالتزامن مع بداية موسم التخفيضات الشتوية.
تطور أسعار المواد الغذائيةارتفعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات خلال شهر بنسبة 1,3 بالمائة، نتيجة زيادة:
* الأسماك الطازجة بنسبة 3 بالمائة
* لحم الضأن بنسبة 2,9 بالمائة
* الغلال الطازجة بنسبة 2,8 بالمائة
* الدواجن بنسبة 2,1 بالمائة
في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 0,3 بالمائة.
تراجع أسعار الملابسسجلت أسعار الملابس والأحذية انخفاضا بنسبة 4,6 بالمائة نتيجة التخفيضات الموسمية، حيث تراجعت:
* أسعار الملابس بنسبة 4,8 بالمائة
* أسعار الأحذية بنسبة 4,7 بالمائة
* مكملات الملابس بنسبة 1,2 بالمائة
* الأقمشة بنسبة 1 بالمائة
مساهمة المجموعات في التضخمساهمت مجموعة المواد المعملية ومجموعة الخدمات بأكبر نسب في التضخم الإجمالي، حيث بلغت مساهمتهما على التوالي 1,7 بالمائة و1,3 بالمائة.
كما ساهمت المواد غير الغذائية الحرة والمواد الغذائية الحرة بأعلى نسب في التضخم، قدرت على التوالي بـ 2,9 بالمائة و1,9 بالمائة.
تراجع التضخم الضمنيسجل التضخم الضمني، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، تراجعا إلى 4,6 بالمائة خلال فيفري 2026، مقابل 4,9 بالمائة في جانفي.
كما ارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 6,1 بالمائة، مقابل 0,8 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة.
وبلغت نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة 7,6 بالمائة، مقابل 0,2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
