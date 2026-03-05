مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة ينظم تظاهرة علمية فكرية يوم 6 مارس 2026

ينظم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة(كريديف)، تحت اشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يوم غد الجمعة 6 مارس الجاري، تظاهرة علمية فكرية بمقر المركزوسيتم خلال هذه التظاهرة عرض نتائج دراسة بعنوان "رجال ناصروا النساء في تونس خلال قرن 1856-1956 "كما يتضمن البرنامج معرض تشكيلي جماعي بعنوان " نساء خارج الاطار " تنظمه الجمعية التونسية لعصاميي الفن التشكيلي من 6 الى غاية 26 مارس الجاري بمقر الكريديفمركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة في تونس (كريديف) هو مؤسسة عمومية غير ادارية تأسست سنة 1990 تحت اشراف وزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن. يهدف المركز الى دعم حقوق النساء وتعزيز مساواتهن وتوثيق قضايا النوع الاجتماعي وانتاج بحوث علمية اضافة الى تنظيم مبادرات لتعزيز مهارات النساء ودراسات لمناصرة حقوق النساء .ويعد ايضا مركز اشعاع وطني واقليمي