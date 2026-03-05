Babnet   Latest update 16:06 Tunis

سفارة الجمهورية التونسية بايطاليا تدعو افراد الجالية التونسية الى حضور عرض فيلم " ماء العين " للمخرجة التونسية مريم جعبر يوم 7 مارس 2026 بروما

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67266d09b10d30.24252327_nfkjipoqemlgh.jpg>
دعت سفارة الجمهورية التونسية بايطاليا افراد الجالية التونسية الى حضور عرض فيلم "ماء العين " للمخرجة التونسية مريم جعبر، يوم السبت 7 مارس الجاري، وذلك في اطار مهرجان الفيلم الفرنكوفوني "franco film " المنعقد من 5 الى 13 مارس الجاري بالعاصمة الايطالية روما
وأفادت السفارة بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، أن فيلم " ماء العين" قد شارك في عديد التظاهرات والمهرجانات السينمائية الدولية وتحصل على عدة جوائز مما يعكس حضور السينما التونسية وتالقها على الساحة الدولية

ويروي الفيلم التونسي قصة عائشة أم تونسية تبلغ من العمر 45 عاما وهبت بأحلام تنبؤية وتعيش في منطقة منعزلة في شمال تونس مع زوجها ابراهيم 50 عاما وابن صغير يسمى آدم 11 عاما


وتحمل مخرجة الفيلم التونسي " ماء العين " في رصيدها عدة افلام وثائقية وروائية منها فيلم "اخوان 2018 " الذي رشح لجائزة الاوسكار وعرض في أكثر من 150 مهرجانا وفاز بأكثر من 75 جائزة .
