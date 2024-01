الفيلم الطويل "ماء العين" للمخرجة التونسية مريم جوبار ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي

يشارك الفيلم الطويل الأول للمخرجة التونسية مريم جوبار، "ماء العين" (Who Do I Belong To) في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين في دورته الرابعة والسبعين.



ويروي هذا الفيلم قصة "عائشة" أم تونسيّة تبلغ من العمر 45 عامًا، وُهبت بأحلام تنبؤية، وتعيش في منطقة منعزلة في شمال تونس مع زوجها إبراهيم 50 عامًا، وابن صغير يسمى آدم 11 عامًا.





...



وتعيش الأسرة في كرب شديد بعد رحيل الابنين الأكبرين، مهدي 20 عامًا وأمين 19 عامًا، للانضمام إلى تنظيم الدّولة الإسلامية العنيف في سورية.

عاد مهدي بعد أشهر إلى منزله برفقة زوجته السّورية الحامل "ريم" 18 عامًا. مما ينكأ جروحًا قديمة، ويتسبّب في أحداث غامضة في جميع أنحاء القرية.



وتحمل مريم جوبار في رصيدها عدة أفلام وثائقية وروائية منها فيلم "إخوان" 2018، الذي رُشّح لجائزة الأوسكار، وعُرض في أكثر من 150 مهرجانًا وفاز بأكثر من 75 جائزة.



وكشف مهرجان برلين السينمائي عن قائمة الأفلام المنافسة في الدورة الـ 74، التي ستقام من 15 إلى 25 فيفري والتي جاءت كالآتي :



// المسابقة الدولية

- Small Things Like These " تيم ميلانتس

- Another End" بييرو ميسينا

- Architecton" فيكتور كوساكوفسكي

- Black Tea" عبد الرحمن سيساكو

- La Cocina" ألونسو رويزبالاسيوس

- Dahomey" ماتي ديوب

- A Different Man" آرون شيمبرج

- L’Empire (The Empire)" برونو دومونت

- Gloria!" مارجريتا فيكاريو

- Hors du temps (Suspended Time) " أوليفييه أساياس

- In Liebe, Eure Hilde (From Hilde, With Love)" أندرياس دريسن

- Keyke mahboobe man (My Favourite Cake)" بهتاش صانعيها ومريم مقدم

- Langue Etrangere" كلير برجر

- Me el Ain (Who Do I Belong to)" مريم جوبار

- Pepe" نيلسون كارلوس دي لوس سانتوس أرياس

- Shambhala" مين بهادور بهام

- Sterben" ماتياس جلاسنر

- Des Teufels Bad (The Devil’s Bath)" سيفيرين فيالا وفيرونيكا فرانز

- Vogter (Sons)" جوستاف مولر

- Yeohaengjaui pilyo (A Traveler’s Needs)" هونغ سانغسو



// مسابقة Encounters:

- Arcadia" يورغوس زويس

- Cidade; Campo جوليانا روخاس

- Demba مامادو ديا

- Direct Action جيوم كايلو وبن راسل

- Dormir de olhos abertos( (Sleep With Your Eyes Openنيلي ووهلاتز

- The Fable رام ريدي

- Une famille( (A Family كريستين أنغوت

- Favoriten روث بيكرمان

- Ivo إيفا تروبيش

- Khamyazeye bozorg (The Great Yawn)" عليار راستي

- Kong fang jian li de nv ren( (Some Rain Must Fall تشيو يانغ

- Maos no fogo ( Hands in the Fire) مارغريدا جيل

- Matt and Mara كازيك رادوانسكي

- Through the Graves the Wind Is Blowing" ترافيس ويلكرسون

- Tu me abrasas (You Burn Me)" ماتياس بينيرو