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العمران: العثور على جثة طبيب والأبحاث تكشف تورّطه في طعن زوجته الطبيبة

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Juin 2025 - 16:48 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تم اليوم العثور على جثة طبيب معروف بجهة العمران داخل منزله، وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفع الجثة وإحالتها إلى مصلحة الطب الشرعي.
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وكشفت الأبحاث الأولية أن الطبيب المذكور تورّط قبل أسبوعين في طعن زوجته الطبيبة، والتي فارقت الحياة أول أمس متأثرة بإصابتها، وفق ما بيّنته التحريات والمعاينات.



وبحسب ذات المعطيات، قرّر الطبيب الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى بناية منزله، لتتم معاينة وفاته صباح اليوم بالعمران، وتُفتح الأبحاث لاستكمال بقية ملابسات الحادثة.


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