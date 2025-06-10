Babnet   Latest update 18:39 Tunis

هذا ما تقرر في حق سامي الفهري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bb72a9e6dc433.68347092_hmgljkqepniof.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 12:28 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أجلت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ،محاكمة سامي الفهري ومدير عام مؤسسة عمومية لجلسة 10 جويلية وذلك استجابة لطلب محامو المتهمان الذين طلبوا التاخير لانتظار قرار محكمة التعقيب بخصوص الطعن الذي تقدم به محامو المتهمين.

وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي واداري.



هذا ولم يمثل سامي الفهري امام القضاء في حين أحيل مدير المؤسسة العمومية بحالة فرار


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 309592


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 جوان 2025 | 14 ذو الحجة 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:40
16:10
12:26
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet32°
26° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-19
31°-19
32°-21
36°-22
35°-23
  • Avoirs en devises
    23017,3

  • (05/06)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,36416 DT        1$ =2,96375 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/06)   937,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    