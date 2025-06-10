هذا ما تقرر في حق سامي الفهري
أجلت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ،محاكمة سامي الفهري ومدير عام مؤسسة عمومية لجلسة 10 جويلية وذلك استجابة لطلب محامو المتهمان الذين طلبوا التاخير لانتظار قرار محكمة التعقيب بخصوص الطعن الذي تقدم به محامو المتهمين.
وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي واداري.
وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي واداري.
هذا ولم يمثل سامي الفهري امام القضاء في حين أحيل مدير المؤسسة العمومية بحالة فرار
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 309592