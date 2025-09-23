كميّات الأمطار المسجّلة خلال 24 ساعة بعدد من مناطق البلاد
سجّلت المحطات التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوّي، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة (من السابعة من صباح الاثنين 22 سبتمبر إلى السابعة من صباح الثلاثاء 23 سبتمبر 2025)، كميات هامة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية.
ولاية صفاقس
* صفاقس المدينة 27 مم
* عقارب 23 مم
* قرمدة 13 مم
* ساقية الداير 12 مم
* عين تركية 12 مم
* الصخيرة 10 مم
* منزل شاكر 4 مم
* بئر علي 3 مم
* الحنشة 3 مم
* الغريبة 3 مم
* العقاربة 2 مم
* بوغرارة 2 مم
* الشعال 1 مم
* العامرة 1 مم
* صفاقس المطار 19 مم
ولاية أريانة* سيدي ثابت 69 مم
* رواد 65 مم
* شرفش 50 مم
* أريانة 20 مم
* قلعة الأندلس 18 مم
ولاية سليانة* قعفور 46 مم
* كسرى 40 مم
* سيدي بورويس 40 مم
* مكثر المدينة 28 مم
* برقو 26 مم
* عين بوسعدية 25 مم
* العروسة 24 مم
* الكريب 20 مم
* سليانة 16 مم
* الروحية 10 مم
* بوعرادة 10 مم
ولاية زغوان* الفحص 42 مم
* سد وادي الرمل 30 مم
* الناظور 28 مم
* مقرن 24 مم
* صواف 26 مم
* زغوان 25 مم
* عين عسكر 22 مم
* بئر مشارقة 22 مم
* سد وادي الكبير 23 مم
* جرادو 20 مم
ولاية بن عروس* المحمدية 28 مم
* الخليدية 24 مم
* فوشانة 23 مم
* بومهل 20 مم
* بن عروس 18 مم
* رادس 15 مم
* مرناق 15 مم
* مقرين 14 مم
* حمام الأنف 13 مم
ولاية باجة* سد سيدي سالم 49 مم
* مجاز الباب 41 مم
* تبرسق 37 مم
* قبلاط 34 مم
* محطة وادي الزرقاء 34 مم
* تيبار 19 مم
* عمدون 17 مم
* نفزة 9 مم
* باجة المحطة 2 مم
* سد كساب 4 مم
* باجة الجنوبية 1 مم
ولاية تونس* حلق الوادي 26 مم
* تونس قرطاج 19 مم
* سيدي بوسعيد 17 مم
ولاية الكاف* السرس 33 مم
* القصور 27 مم
* الدهماني 17 مم
* قلعة سنان 17 مم
* ساقية سيدي يوسف 14 مم
* نبر 10 مم
* الجريصة 10 مم
* تاجروين 9 مم
* الطويرف 9 مم
* وادي ملاق 7 مم
* القلعة الخصباء 4 مم
* الكاف 2 مم
* K13 : 3 مم
ولاية جندوبة* غار الدماء 35 مم
* وادي مليز 18 مم
* طبرقة 4 مم
* بلطة بوعوان 4 مم
* عين دراهم 1 مم
* يوسالم 1 مم
* جندوبة 1 مم
* سد بربرة 1 مم
ولاية منوبة* طبربة 55 مم
* شواط 43 مم
* البطان 32 مم
* برج العامري 32 مم
* الجديدة 24 مم
* منوبة 22 مم
* المرناقية 12 مم
ولاية نابل* بوعرقوب 38 مم
* قرمبالية 38 مم
* دار علوش 33 مم
* الحمامات 25 مم
* نابل 20 مم
* دار شعبان 19 مم
* الميدة 18 مم
* بني خلاد 17 مم
* سليمان 15 مم
* تاكلسة 15 مم
* منزل بوزلفة 11 مم
* الهوارية 12 مم
* قليبية 10 مم
* منزل تميم 10 مم
* حمام الغزاز 9 مم
ولاية بنزرت* منزل بورقيبة 49 مم
* العالية 48 مم
* بنزرت 31 مم
* غار الملح 31 مم
* تينجة 25 مم
* غزالة 27 مم
* أوتيك 17 مم
* العزيب 15 مم
* سونين 12 مم
* ماطر 10 مم
* جومين 4 مم
* سجنان 1 مم
ولاية سوسة* كندار 47 مم
* سيدي الهاني 19 مم
* بوفيشة 18 مم
* القلعة الكبرى 12 مم
* النفيضة 10 مم
* شط مريم 8 مم
* مساكن 6 مم
ولاية القيروان* الوسلاتية 30 مم
* حفوز 26 مم
* العلم 26 مم
* العلا 23 مم
* عين جلولة 22 مم
* القيروان 18 مم
* السبيخة 15 مم
* سد نبهانة 15 مم
* سد الهوارب 14 مم
* نصر الله 11 مم
* بوحجلة 10 مم
* الشبيكة 9 مم
* الحاجب 10 مم
ولاية المهدية* المهدية الميناء 2 مم
ولاية القصرين* فريانة 35 مم
* حيدرة 23 مم
* حاسي الفريد 23 مم
* فوسانة 15 مم
* سبيطلة 13 مم
* تالة المحطة 9 مم
* القصرين الجنوبية 7 مم
* القصرين الشمالية 6 مم
* سبيبة 4 مم
* ماجل بلعباس 1 مم
ولاية قفصة* أم العرايس 12 مم
* السند 7 مم
* الرديف 7 مم
* زانوش 8 مم
* المتلوي 1 مم
