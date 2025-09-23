كميّات الأمطار المسجّلة خلال 24 ساعة بعدد من مناطق البلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/meteo2020x2.jpg width=100 align=left border=0>

سجّلت المحطات التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوّي، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة (من السابعة من صباح الاثنين 22 سبتمبر إلى السابعة من صباح الثلاثاء 23 سبتمبر 2025)، كميات هامة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية.



ولاية صفاقس

