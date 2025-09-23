Babnet   Latest update 12:31 Tunis

الشركة الوطنية للنقل بين المدن توضّح بخصوص حادثة تولي مواطن قيادة حافلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d28321c0d677.09397200_iqofhmjgpeknl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Septembre 2025
      
أكّدت الشركة الوطنية للنقل بين المدن في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، أنّها باشرت باتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة ضدّ أحد سائقيها، وذلك على خلفية حادثة تمثّلت في سماحه لمواطن بقيادة حافلة تابعة للشركة خلال إحدى السفرات بتاريخ 16 جويلية 2025.

وأوضحت الشركة أنّ فريق المراقبة الميدانية التابع لها تفطّن خلال قيامه بمهامه إلى تصرّف مريب من السائق، ليتم رفع الأمر إلى إدارة التفقد والتدقيق، التي أثبتت بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة سماح السائق لمواطن بقيادة الحافلة. وقد اعتُبر هذا التصرف إخلالا جسيما بمسؤوليته تجاه سلامة المسافرين والحافلة.



وأضافت الشركة أنّه تمّ إعداد تقرير في الغرض بتاريخ 26 أوت 2025 وإحالته على الإدارة العامة، التي تولّت بدورها إحالة الملف إلى الإدارات المختصة، حيث تقرّر إيقاف السائق عن العمل وإحالته على مجلس التأديب.

وشدّدت الشركة الوطنية للنقل بين المدن على أنّ السلامة خط أحمر لا حياد عنه، مؤكدة تجنّد فرقها الميدانية لتأمين السفرات وضمان سلامة الحرفاء والتصدّي لكل التجاوزات.


