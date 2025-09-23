الشركة الوطنية للنقل بين المدن توضّح بخصوص حادثة تولي مواطن قيادة حافلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d28321c0d677.09397200_iqofhmjgpeknl.jpg width=100 align=left border=0>

أكّدت الشركة الوطنية للنقل بين المدن في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، أنّها باشرت باتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة ضدّ أحد سائقيها، وذلك على خلفية حادثة تمثّلت في سماحه لمواطن بقيادة حافلة تابعة للشركة خلال إحدى السفرات بتاريخ 16 جويلية 2025.



وأوضحت الشركة أنّ فريق المراقبة الميدانية التابع لها تفطّن خلال قيامه بمهامه إلى تصرّف مريب من السائق، ليتم رفع الأمر إلى إدارة التفقد والتدقيق، التي أثبتت بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة سماح السائق لمواطن بقيادة الحافلة. وقد اعتُبر هذا التصرف إخلالا جسيما بمسؤوليته تجاه سلامة المسافرين والحافلة.

