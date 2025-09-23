Babnet   Latest update 07:34 Tunis

عامر بحبـة: الأمطار متواصلة وتغيّرات مرتقبة في الأيام القادمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dff6d251b7d6.28774139_kjngpeoimfhlq2.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 23 Septembre 2025 - 07:34 قراءة: 1 د, 26 ث
      
خصّ الخبير في الطقس والمخاطر الطبيعية عامر بحبـة إذاعة الجوهرة أف أم، ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد"، بقراءة مفصّلة للوضع الجوي الحالي والتطورات المرتقبة خلال الأيام القادمة، مؤكّدًا أن الأمطار الأخيرة كانت غزيرة وذات كميات هامة في عدة مناطق.

كميات الأمطار المسجّلة


* بلغت كميات الأمطار في بعض المحطات الخاصة بولاية سليانة 75 ملم، وفي سيدي ثابت (أريانة) 69 ملم، ورواد 65 ملم.

* سجّلت ولايات منوبة وزغوان وسيليانة كميات تراوحت بين 30 و45 ملم، فيما شهدت ولاية صفاقس نزول 27 ملم، إلى جانب أرقام هامة في سيدي بوزيد والقصرين.
* أوضح بحبـة أن الأودية شهدت جريانًا كبيرًا، دون تسجيل فيضانات كبرى، في حين تسربت المياه إلى بعض المنازل في مناطق محدودة.

توقّعات الأيام القادمة

* أشار الخبير إلى أن المنخفض الجوي سيواصل تأثيره لعدة أيام، مع تواصل الأمطار الغزيرة خصوصًا في الشمال والشمال الشرقي (تونس الكبرى، نابل، بنزرت، باجة، جندوبة) إضافة إلى جهة الساحل.
* التوقعات تشير إلى تسجيل كميات جديدة تتراوح بين 30 و50 ملم، مع احتمال بلوغها أكثر من 70 ملم محليًا.
* حذّر بحبـة من السيول وتراكم المياه خاصة قرب الأودية والمناطق المنخفضة، ودعا إلى اليقظة على الطرقات.

تأثيرات على السدود والحرارة

* على مستوى السدود، بيّن أن نسبة امتلائها تراجعت إلى حوالي 28% بعد الاستهلاك الكبير في الصيف والتبخر، لكن الأمطار الحالية ستساهم في تحسين الوضع تدريجيًا مع تكرار السيلان.
* من المنتظر أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من الأسبوع، مع أجواء أقرب إلى الخريفية – الشتوية، حيث قد تنخفض ليلاً إلى 12 درجة في المرتفعات الغربية.

وختم بحبـة بأن البلاد ستعيش فترة ممطرة ومتواصلة قد تمتد حتى بداية شهر أكتوبر، معتبرًا ذلك "بداية مبشّرة للموسم الفلاحي".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315303


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 | 1 ربيع الثاني 1447
الاعتدال الخريفي
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:39
12:19
06:08
04:41
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet32°
22° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
27°-22
28°-21
29°-22
27°-22
  • Avoirs en devises
    25141,5

  • (22/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41529 DT        1$ =2,90994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/09)   1112,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    