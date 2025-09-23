عامر بحبـة: الأمطار متواصلة وتغيّرات مرتقبة في الأيام القادمة
خصّ الخبير في الطقس والمخاطر الطبيعية عامر بحبـة إذاعة الجوهرة أف أم، ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد"، بقراءة مفصّلة للوضع الجوي الحالي والتطورات المرتقبة خلال الأيام القادمة، مؤكّدًا أن الأمطار الأخيرة كانت غزيرة وذات كميات هامة في عدة مناطق.
كميات الأمطار المسجّلة
* بلغت كميات الأمطار في بعض المحطات الخاصة بولاية سليانة 75 ملم، وفي سيدي ثابت (أريانة) 69 ملم، ورواد 65 ملم.
* سجّلت ولايات منوبة وزغوان وسيليانة كميات تراوحت بين 30 و45 ملم، فيما شهدت ولاية صفاقس نزول 27 ملم، إلى جانب أرقام هامة في سيدي بوزيد والقصرين.
* أوضح بحبـة أن الأودية شهدت جريانًا كبيرًا، دون تسجيل فيضانات كبرى، في حين تسربت المياه إلى بعض المنازل في مناطق محدودة.
توقّعات الأيام القادمة* أشار الخبير إلى أن المنخفض الجوي سيواصل تأثيره لعدة أيام، مع تواصل الأمطار الغزيرة خصوصًا في الشمال والشمال الشرقي (تونس الكبرى، نابل، بنزرت، باجة، جندوبة) إضافة إلى جهة الساحل.
* التوقعات تشير إلى تسجيل كميات جديدة تتراوح بين 30 و50 ملم، مع احتمال بلوغها أكثر من 70 ملم محليًا.
* حذّر بحبـة من السيول وتراكم المياه خاصة قرب الأودية والمناطق المنخفضة، ودعا إلى اليقظة على الطرقات.
تأثيرات على السدود والحرارة* على مستوى السدود، بيّن أن نسبة امتلائها تراجعت إلى حوالي 28% بعد الاستهلاك الكبير في الصيف والتبخر، لكن الأمطار الحالية ستساهم في تحسين الوضع تدريجيًا مع تكرار السيلان.
* من المنتظر أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من الأسبوع، مع أجواء أقرب إلى الخريفية – الشتوية، حيث قد تنخفض ليلاً إلى 12 درجة في المرتفعات الغربية.
وختم بحبـة بأن البلاد ستعيش فترة ممطرة ومتواصلة قد تمتد حتى بداية شهر أكتوبر، معتبرًا ذلك "بداية مبشّرة للموسم الفلاحي".
