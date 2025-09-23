عامر بحبـة: الأمطار متواصلة وتغيّرات مرتقبة في الأيام القادمة

خصّ الخبير في الطقس والمخاطر الطبيعية عامر بحبـة إذاعة الجوهرة أف أم، ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد"، بقراءة مفصّلة للوضع الجوي الحالي والتطورات المرتقبة خلال الأيام القادمة، مؤكّدًا أن الأمطار الأخيرة كانت غزيرة وذات كميات هامة في عدة مناطق.



كميات الأمطار المسجّلة



توقّعات الأيام القادمة



تأثيرات على السدود والحرارة



* بلغت كميات الأمطار في بعض المحطات الخاصة بولاية سليانة، وفي سيدي ثابت (أريانة)، ورواد* سجّلت ولايات منوبة وزغوان وسيليانة كميات تراوحت بين، فيما شهدت ولاية صفاقس نزول، إلى جانب أرقام هامة في سيدي بوزيد والقصرين.* أوضح بحبـة أن الأودية شهدت، دون تسجيل فيضانات كبرى، في حين تسربت المياه إلى بعض المنازل في مناطق محدودة.* أشار الخبير إلى أنسيواصل تأثيره لعدة أيام، مع تواصل الأمطار الغزيرة خصوصًا فيإضافة إلى* التوقعات تشير إلى تسجيل كميات جديدة تتراوح بين، مع احتمال بلوغهامحليًا.* حذّر بحبـة منخاصة قرب الأودية والمناطق المنخفضة، ودعا إلى اليقظة على الطرقات.* على مستوى السدود، بيّن أن نسبة امتلائها تراجعت إلى حواليبعد الاستهلاك الكبير في الصيف والتبخر، لكن الأمطار الحالية ستساهم في تحسين الوضع تدريجيًا مع تكرار السيلان.* من المنتظر أن تشهد درجات الحرارةخلال النصف الثاني من الأسبوع، مع أجواء أقرب إلى، حيث قد تنخفض ليلاً إلىفي المرتفعات الغربية.وختم بحبـة بأن البلاد ستعيش فترةقد تمتد حتى بداية شهر أكتوبر، معتبرًا ذلك "بداية مبشّرة للموسم الفلاحي".