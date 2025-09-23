إصدار طابع بريدي إحياء للذكرى 80 لتأسيس منظمة الأمم المتّحدة (1945 - 2025)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d26e80b13f52.04134805_qgleipknjohmf.jpg width=100 align=left border=0>

يصدر البريد التونسي يوم غد الاربعاء 24 سبتمبر 2025، طابعا بريديا إحياء للذكرى الــ80 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة (2025/1945)

ويعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن البريد التونسي، ابتداء من يـــــوم غد الأربعاء 24 سبتمبر 2025 بجـمـيع مـكـاتب الـبـريد، كـمـــا يمـــكــن اقـتنـــاؤه عـــن بــعـــد عـــبــر الأنتــرنـــات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقـــع www.e-stamps.poste.tn.







