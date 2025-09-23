منظمة (كونكت) تنظم الايام الجهوية الاعلامية للتعريف بخط التمويل 55 ببعض ولايات الجمهورية

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/conect2015.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) بالتعاون مع الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية بتونس والهياكل الجهوية ذات الصلة الايام الجهوية الاعلامية المخصصة للتعريف بخط التمويل 55 .



وتنتظم هذه الايام، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لمنظمة (كونكت)على موقع "فايسبوك" بكل من ولايات جندوبة وسيدي بوزيد والمهدية وصفاقس والقيروان وذلك بهدف دعم وتمويل المشاريع والمبادرات التنموية على المستوى الجهوي.

