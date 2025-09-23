Babnet   Latest update 15:49 Tunis

منظمة (كونكت) تنظم الايام الجهوية الاعلامية للتعريف بخط التمويل 55 ببعض ولايات الجمهورية

تنظم كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) بالتعاون مع الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية بتونس والهياكل الجهوية ذات الصلة الايام الجهوية الاعلامية المخصصة للتعريف بخط التمويل 55 .

وتنتظم هذه الايام، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لمنظمة (كونكت)على موقع "فايسبوك" بكل من ولايات جندوبة وسيدي بوزيد والمهدية وصفاقس والقيروان وذلك بهدف دعم وتمويل المشاريع والمبادرات التنموية على المستوى الجهوي.



وسيتم خلال هذه الايام التعريف بمميزات وخدمات خط التمويل 55 وتوضيح اجراءات الترشح للحصول على التمويل فضلا عن تقديم استشارات ومعلومات مباشرة للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من الخط .

ودعت الكنفدرالية جميع المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين الى الانخراط والمشاركة الفعالة في هذه الايام الجهوية الاعلامية للاستفادة القصوى من هذه المبادرة ودفع مشاريعهم التنموية نحو النجاح والتميز.

يشار، الى أن خط التمويل الجديد من ايطاليا بقيمة 55 مليون يورو موجه الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية.
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 | 1 ربيع الثاني 1447
