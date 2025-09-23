بن عروس : قريبا انطلاق أشغال توسعة شبكة التنوير العمومي بعدد من احياء بلدية مرناق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d2bcdc765ad7.79226948_ngepkomhjiflq.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر ان تنطلق قريبا أشغال توسعة شبكة التنوير العمومي بعدد من أحياء بلدية مرناق، وذلك بعد الإعلان عن نتائج طلب العروض الخاصة بالأشغال وتعيين المقاولة المكلفة بإنجاز الأشغال .



وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع، الذي يندرج في اطار تنفيذ القسط الأول من برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2024 ، بأكثر من 212 الف دينار، ومن المنتظر أن يشمل كلا من أحياء بن نويجي وحي عوينه ومرغنة طريق المدرسة وحي النوالي وأولاد العشي والكبوطي والحوامد والعهد الجديد

