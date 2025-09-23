بن عروس : قريبا انطلاق أشغال توسعة شبكة التنوير العمومي بعدد من احياء بلدية مرناق
من المنتظر ان تنطلق قريبا أشغال توسعة شبكة التنوير العمومي بعدد من أحياء بلدية مرناق، وذلك بعد الإعلان عن نتائج طلب العروض الخاصة بالأشغال وتعيين المقاولة المكلفة بإنجاز الأشغال .
وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع، الذي يندرج في اطار تنفيذ القسط الأول من برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2024 ، بأكثر من 212 الف دينار، ومن المنتظر أن يشمل كلا من أحياء بن نويجي وحي عوينه ومرغنة طريق المدرسة وحي النوالي وأولاد العشي والكبوطي والحوامد والعهد الجديد
وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع، الذي يندرج في اطار تنفيذ القسط الأول من برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2024 ، بأكثر من 212 الف دينار، ومن المنتظر أن يشمل كلا من أحياء بن نويجي وحي عوينه ومرغنة طريق المدرسة وحي النوالي وأولاد العشي والكبوطي والحوامد والعهد الجديد
وتتضمن الأشغال برمجة صيانة لشبكة التنوير العمومي وإحداث شبكات تنوير جديدة بهذه المناطق، كما ينتظر ان يتم إدراج بقية الأحياء والمناطق الأخرى بأشغال التوسعة والصيانة ضمن القسط الثاني من من برنامج الاستثمار البلدي والذي هو حاليا في طور الدراسات .
يذكر ان المخطط الاستثماري البلدي 2022/ 2025 ببلدية مرناق يتضمن 14 مشروعا، تم الانتهاء من انجاز 6 مشاريع منها ويجري حاليا استكمال انجاز اثنين منها، إما بقية المشاريع فهي إما في مرحلة الدراسات أو في مرحلة طلب العروض او بصدد إبرام الصفقات .
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315345