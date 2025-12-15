Babnet   Latest update 23:17 Tunis

وزير الصحة يشرف على جلسة عمل لمتابعة مشروع الشبكة المتوسطية للصحة الواحدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6940810e4e8c99.55481640_knpfqeliohgjm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 15 Decembre 2025 - 22:42
      
أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الإثنين على جلسة عمل خصصت لمتابعة وتنسيق مشروع الشبكة المتوسطية للصحة الواحدة MEDNET 4OH، وفق ما افادت الوزارة في بلاغ.

وتناولت الجلسة، التي حضرها شركاء من إيطاليا والجزائر ومنظمة الصحة العالمية، وعلى رأسهم معهد تيرامو الإيطالي وممثلي المخابر الجامعية، دعم القدرات في علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية وتشخيص الأمراض السارية ومكافحة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، بما يعزّز منظومة المراقبة والوقاية من المخاطر الصحية المستجدة.



وأكد وزير الصحّة على دعم الوزارة الكامل للمشروع، باعتباره ركيزة للتعاون الإقليمي وتجسيدًا لمقاربة الصحة الواحدة، مع تثمين الشراكة مع إيطاليا والجزائر ومعهد تيرامو في تعزيز الجاهزية الصحية بالمنطقة.



