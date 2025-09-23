وزير الشؤون الخارجيّة يؤكد من واشنطن ضرورة توفير الدعم اللازم للأصوات التي تنوه بتسريع تنفيذ خطة التنمية 2030

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d30be14438e3.41014619_gpmfkeihjqoln.jpg width=100 align=left border=0>

أكد وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أهمية توفير الدعم السياسي اللازم لمختلف الأصوات في الأمم المتحدة التي تُنوّه بأهمية تسريع وتيرة تنفيذ خطة التنمية 2030، وذلك عبر تطوير آليات التمويل وتعزيز برامج نقل التكنولوجيا وبناء القُدُرات.



وشارك النفطي في الاجتماع رفيع المستوى لمبادرة التنمية العالمية تحت شعار: " التمسّك بتطلّعاتنا الأصلية، متّحدون لبناء مستقبل أكثر إشراقا للتنمية العالمية"، المنعقد ، اليوم الثلاثاء ، على هامش أشغال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وفق بلاغ أصدرته الوزارة.

