مهرجان المدينة بأريانة "نسمات أندلسية" : سهرات فنية متنوعة من 08 إلى 12 مارس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a9605b387f88.18109077_gikhqfeopmljn.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 14:51
      
تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة، بالشراكة مع بلدية أريانة من 8 إلى 12 مارس الجاري، فعاليات مهرجان المدينة الذي يحمل عنوان " نسمات أندلسية".
وتفتتح الدورة مساء الأحد 8 مارس بعرض "جاوي المدينة " للفنانة نادية الزمرلي، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية، عواطف عبد اللاوي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.


ويكون الجمهور على موعد في سهرة الاثنين 9 مارس مع عرض " عشاق الطرب" مع الفنان سمير الزغل والمطرب لطفي الدهماني والفنان الطاهر الورتاني ومراد براهم بقيادة المايسترو والفنان عبد الكريم الباسطي.

ويقدم الفنان البشير السالمي في سهرة الثلاثاء، عرض " فوندوات"، ويتابع أحباء السمر " ليلة الطرب" يوم الاربعاء في سهرة بإمضاء الفنانة شهرزاد هلال.


وتحيي الفنانة درصاف الحمداني، سهرة الاختتام يوم الخميس 12 مارس بعرض " ترانيم".

وتقام كل السهرات بقصر بن عياد ( مقر بلدية أريانة )، وتنطلق كافة العروض على الساعة التاسعة ونصف ليلا.
