بلدية سوسة تواصل تنفيذ برنامجها المتعلق بتركيز كاميرات مراقبة بالشوارع والمفترقات الرئيسية ومداخل المدن

ويأتي هذا المشروع، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للبلدية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في اطار رؤية متكاملة تضمن النجاعة في الاستغلال وحسن التصرف في التجهيزات الموضوعة على ذمة المجموعة الوطنيةويهدف هذا البرنامج الى تعزيز الامن والسلامة العامة ودعم مجهودات الوحدات الامنية في الوقاية والتدخل السريع وتحسين التصرف في حركة المرور بالمفترقات الحيوية الى جانب توفير بنية تحتية رقمية عصرية تضمن استقلالية ونجاعة المنظومةوأكدت البلدية، التزامها بمواصلة تنفيذ هذا المشروع وفقا للمعايير الفنية المعتمدة وفي اطار احترام التراتيب الجاري بها العمل بما يخدم مصلحة المدينة ومتساكنيها ويدعم مسار التحول الرقمي بالجهةوكانت بلدية سوسة، قد قامت بتركيز 620 كاميرات مراقبة منها 120 في الشوارع والمفترقات والمنتزهات، وذلك وفق ما صرح به مدير ادارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال ببلدية سوسة علي القصيبي في شهر سبتمبر 2025 ، مشيرا الى أن المشروع مازال متواصلا وأن البلدية تدرس كذلك امكانية تركيز كاميرات مراقبة في مداخل المدينة