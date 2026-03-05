الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية تنظم سهرة رمضانية سنوية يوم 12 مارس 2026 بتونس العاصمة

تنظم الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية، سهرة رمضانية سنوية، يوم الخميس 12 مارس الجاري بتونس العاصمةويشارك في هذا اللقاء نخبة من الخبراء والشخصيات الوطنية وأصحاب المؤسسات والاساتذة الجامعيين في مجال الاقتصاد والمحاسبةويهدف هذا اللقاء الى تبادل الرؤى حول قضايا الساعة التي تشغل النخب التونسية وتعميق الوعي بالرهانات الراهنةويتضمن البرنامج عرض موجز لمجريات الاحداث بمنطقة الشرق الاوسط وتقديم استراتيجية التعميم التدريجي للفوترة الالكترونية وخصائصها والاجراءات اللازمة لتطبيقها وآثارها العملية على عملية الرقابةالجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية (ATCF) هي منظمة تونسية تهدف إلى تعزيز الوعي المالي ونشر المعرفة الاقتصادية والمساهمة في تطوير الاستثمار، خاصة من خلال استقطاب الجالية التونسية بالخارجوتوطيد الشراكات مع المؤسسات المالية. كما تعمل على تقديم قراءات تحليلية للسياسات المالية ودعم الاقتصاد الوطني.رصد