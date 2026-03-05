Babnet   Latest update 11:57 Tunis

المدير التنفيذي لمجموعة "توي" للرحلات يؤكد القدرة التنافسية للوجهة التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682c3f7ccb2334.78050688_pqeflkihmjogn.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 11:42
      
أكّد المدير التنفيذي لمجموعة "توي" TUI للرحلات، سيبيستيان ايبال، القدرة التنافسية التي تتمتع بها الوجهة التونسية لما توفره من جودة عالية في الخدمات المسداة مقارنة بالأسعار المعتمدة.

وجدّد،خلال لقاء مع الوفد التونسي المشارك في صالون بورصة برلين الدولية للسياحة، امس الاربعاء، اعتزام المجموعة تطوير أنشطتها في تونس وإقرار عمليات استثمارية جديدة، وذلك على إثر نجاح أعمالها بتونس من خلال التصرف في 13 وحدة فندقية، فضلا عن اقتناءها، خلال سنة 2025، لنزل بمدينة توزر.


وعبر من ناحية أخرى عن ارتياحه لنجاح تجربة مركز "Tunisia Global Business Center” الذي قامت المجموعة بتركيزه بمدينة سوسة.


واشاد بالمستوى المتميز للكفاءات التونسية في العديد من المجالات خصوصا التصرف والتكنولوجيات الحديثة.
