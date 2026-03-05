الرابطة الثانية: مستقبل القصرين ينهي مهام الإطار الفني المساعد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6155d1a6df8567.80403130_pimgknofeqjlh.jpg>

أعلن المستقبل الرياضي بالقصرين المنتمي للمجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم انه قرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع الإطار الفني المساعد المتكون من المدرب المساعد صابر طرابلسي والمعدّ البدني أمين الطرخاني ومدرب الحراس أيمن العيشاوي، مع الابقاء على المدرّب الاول عثمان الشهايبي.

وأشار الفريق في بلاغ إلى أنّه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن تعزيزات جديدة على مستوى الإطار الفني المساعد، في إطار مواصلة العمل على دعم حظوظ الفريق في سباق الصعود إلى مصاف النخبة.

يذكر ان مستقبل القصرين يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 34 نقطة بعد مضيّ 19 جولة متأخرا بفارق ثماني نقاط عن المتصدّر تقدم ساقية الداير.