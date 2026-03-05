تونس تحتضن الدورة الترشيحية للبطولة الافريقية للكرة الطائرة الشاطئية 2026 في شهر جوان القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/beachballhammam.jpg>

تحتضن تونس من 11 إلى 15 جوان القادم الدورة الترشيحية للمنطقة الاولى لبطولة إفريقيا للامم للكرة الطائرة الشاطئية وذلك بمشاركة تونس والجزائر وليبيا والمغرب في صنف الرجال وتونس والمغرب والجزائر في صنف السيدات.

وتقام الدورة الترشيحية الخاصة بالمنطقة الاولى للبطولة الافريقية للكرة الطائرة للاكابر في المغرب من 26 جوان إلى 3 جويلية 2026 بمشاركة منتخبات تونس وليبيا والجزائر والمغرب

وتستضيف الجزائر من جهتها الدورة الترشيحية للمنطقة الاولى لبطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة للكبريات من 05 إلى 10 جويلية وذلك بمشاركة تونس والجزائر والمغرب