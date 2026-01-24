كأس رابطة أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي يفوز على سيمبا بالحدّ الأدنى

مباراة تحت ضغط وواقعية تكتيكية



سيناريو اللقاء



شوط ثانٍ دون تغيير في النتيجة



تشكيلة الترجي الرياضي



تشكيلة سيمبا التنزاني



تمكّنمن تحقيق فوز مهم مساء اليوم السبت علىبنتيجة، في إطارمن منافساتلمسابقة، في اللقاء الذي احتضنهبرادس.وجاءعن طريق اللاعب البوركينيفي الدقيقةوبهذا الفوز، ارتقى الترجي الرياضيبرصيد، متقدمًا على كل منبرصيدلكل فريق، على أن يلتقي الفريقان غدًا الأحد ضمن الجولة ذاتها، في حين يتذيّلالترتيب بـوسيواجه ممثل كرة القدم التونسية مجددًافي، يومبـ، انطلاقًا مندخل الترجي الرياضي اللقاء في، في ظل وضعيته قبل المباراة داخل المجموعة وعدم تحقيقه لأي انتصار في الجولتين السابقتين، إضافة إلىفي الفترة الأخيرة، وآخرهافي البطولة المحلية، ما فرض على الفريق التعامل مع المباراة تحتوحتمية تحقيق الفوز لاستعادةوجاءتمتأثرة بعدد من الإصابات، خاصة في الخط الخلفي، حيث اعتمد الإطار الفني بقيادةعلى ثنائي محور الدفاع، مع تواجدعلى الرواقين، فيما تشكّل وسط الميدان من، وتكوّن الخط الأمامي مناختار سيمبا التنزاني منذ البدايةبحثًا عن نتيجة إيجابية تُبقي على حظوظه في التأهل، وكانت أولى الفرص الخطيرة في الدقيقة الأولى عبر المهاجم، غير أن الحارستألق وتصدى لمحاولة محققة.وردّ الترجي عبرالذي شكّل أبرز عناصر الخط الأمامي، حيث هدد مرمى الحارسبتسديدة في الدقيقة السادسة، قبل أن ينجح فيبعد توغل فردي وتسديدة أرضية منح بها فريقه الأسبقية.وبعد الهدف، تحسن أداء الترجي نسبيًا من حيث، غير أنافتقد للنجاعة، مع محدودية المساندة من الأظهرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.واصل الترجي أفضليته النسبية خلال الشوط الثاني دون خلق فرص واضحة، ما دفع الجهاز الفني إلى إجراء تغييرات بإقحاملتنشيط الخط الأمامي. واتسمت بقية فترات المباراة بـوندرة الفرص، في مقابل محاولات محتشمة من سيمبا شكّلت بعض الخطورة بسبب ضيق الفارق.وكاد الترجي أن يضيف الهدف الثاني في الوقت البديل بعد ركنية منولمسة من، غير أن الحارس التنزاني كان في الموعد. وعلى إثر ذلك، انتهت المباراة بفوزللأحمر والأصفر في انتظار تحسن الأداء الجماعي في قادم الجولات.البشير بن سعيد – نضال العيفي – إبراهيما كايتا – محمد أمين بن حميدة – حمزة الجلاصي – أوغبيليو – حسام تقا – عبد الرحمان كوناتي (كسيلة بوعالية 63) – يان ساس (حمزة رفيعة 88) – جاك ديارا (شهاب الجبالي 78) – أبو بكر دياكيتي (فلوريان دانهو 63).محمدو طنجة – موريس إبراهيم (كلاتوس شاما 46) – نابي كامارا (نيو مايما 82) – روسين دي روك – يوسف كاغوما – شوماري كامبوبي – نيكسون كيباباج (ماسيندي 84) – دونيس كيبو (سليمان مواليمو 41) – إيلي مبانزو – ويلسون نانغو – سواه (ليباس غي 46).