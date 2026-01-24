كأس رابطة أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي يفوز على سيمبا بالحدّ الأدنى
تمكّن الترجي الرياضي التونسي من تحقيق فوز مهم مساء اليوم السبت على سيمبا التنزاني بنتيجة 1-0، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي احتضنه ملعب حمادي العقربي برادس.
وجاء هدف الانتصار الوحيد عن طريق اللاعب البوركيني جاك ديارا في الدقيقة 21.
وبهذا الفوز، ارتقى الترجي الرياضي مؤقتًا إلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، متقدمًا على كل من بيترو أتليتيكو والملعب المالي برصيد 4 نقاط لكل فريق، على أن يلتقي الفريقان غدًا الأحد ضمن الجولة ذاتها، في حين يتذيّل سيمبا التنزاني الترتيب بـ صفر نقطة.
وسيواجه ممثل كرة القدم التونسية مجددًا سيمبا التنزاني في الجولة القادمة، يوم الأحد المقبل بـ دار السلام، انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا (14:00).
مباراة تحت ضغط وواقعية تكتيكيةدخل الترجي الرياضي اللقاء في ظرف نفسي دقيق، في ظل وضعيته قبل المباراة داخل المجموعة وعدم تحقيقه لأي انتصار في الجولتين السابقتين، إضافة إلى تذبذب النتائج والأداء في الفترة الأخيرة، وآخرها الهزيمة أمام الاتحاد المنستيري في البطولة المحلية، ما فرض على الفريق التعامل مع المباراة تحت ضغط نفسي كبير وحتمية تحقيق الفوز لاستعادة الثقة.
وجاءت التشكيلة الأساسية متأثرة بعدد من الإصابات، خاصة في الخط الخلفي، حيث اعتمد الإطار الفني بقيادة ماهر الكنزاري على ثنائي محور الدفاع حمزة الجلاصي ومحمد أمين بن حميدة، مع تواجد نضال العيفي وإبراهيما كايتا على الرواقين، فيما تشكّل وسط الميدان من أوغبيليو وحسام تقا ويان ساس وعبد الرحمان كوناتي، وتكوّن الخط الأمامي من جاك ديارا وأبو بكر دياكيتي.
سيناريو اللقاءاختار سيمبا التنزاني منذ البداية الضغط العالي بحثًا عن نتيجة إيجابية تُبقي على حظوظه في التأهل، وكانت أولى الفرص الخطيرة في الدقيقة الأولى عبر المهاجم سواه، غير أن الحارس البشير بن سعيد تألق وتصدى لمحاولة محققة.
وردّ الترجي عبر جاك ديارا الذي شكّل أبرز عناصر الخط الأمامي، حيث هدد مرمى الحارس محمدو طنجة بتسديدة في الدقيقة السادسة، قبل أن ينجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 21 بعد توغل فردي وتسديدة أرضية منح بها فريقه الأسبقية.
وبعد الهدف، تحسن أداء الترجي نسبيًا من حيث امتلاك الكرة، غير أن البناء الهجومي افتقد للنجاعة، مع محدودية المساندة من الأظهرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.
شوط ثانٍ دون تغيير في النتيجةواصل الترجي أفضليته النسبية خلال الشوط الثاني دون خلق فرص واضحة، ما دفع الجهاز الفني إلى إجراء تغييرات بإقحام كسيلة بوعالية وفلوريان دانهو لتنشيط الخط الأمامي. واتسمت بقية فترات المباراة بـ الرتابة وكثرة التقطعات وندرة الفرص، في مقابل محاولات محتشمة من سيمبا شكّلت بعض الخطورة بسبب ضيق الفارق.
وكاد الترجي أن يضيف الهدف الثاني في الوقت البديل بعد ركنية من بوعالية ولمسة من حمزة رفيعة، غير أن الحارس التنزاني كان في الموعد. وعلى إثر ذلك، انتهت المباراة بفوز معنوي هام للأحمر والأصفر في انتظار تحسن الأداء الجماعي في قادم الجولات.
تشكيلة الترجي الرياضيالبشير بن سعيد – نضال العيفي – إبراهيما كايتا – محمد أمين بن حميدة – حمزة الجلاصي – أوغبيليو – حسام تقا – عبد الرحمان كوناتي (كسيلة بوعالية 63) – يان ساس (حمزة رفيعة 88) – جاك ديارا (شهاب الجبالي 78) – أبو بكر دياكيتي (فلوريان دانهو 63).
تشكيلة سيمبا التنزانيمحمدو طنجة – موريس إبراهيم (كلاتوس شاما 46) – نابي كامارا (نيو مايما 82) – روسين دي روك – يوسف كاغوما – شوماري كامبوبي – نيكسون كيباباج (ماسيندي 84) – دونيس كيبو (سليمان مواليمو 41) – إيلي مبانزو – ويلسون نانغو – سواه (ليباس غي 46).
