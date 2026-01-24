Babnet   Latest update 19:38 Tunis

كأس رابطة أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي يفوز على سيمبا بالحدّ الأدنى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69750f5ad058c2.64117344_kofnhqgjieplm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 19:28 قراءة: 2 د, 43 ث
      
تمكّن الترجي الرياضي التونسي من تحقيق فوز مهم مساء اليوم السبت على سيمبا التنزاني بنتيجة 1-0، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي احتضنه ملعب حمادي العقربي برادس.

وجاء هدف الانتصار الوحيد عن طريق اللاعب البوركيني جاك ديارا في الدقيقة 21.


وبهذا الفوز، ارتقى الترجي الرياضي مؤقتًا إلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، متقدمًا على كل من بيترو أتليتيكو والملعب المالي برصيد 4 نقاط لكل فريق، على أن يلتقي الفريقان غدًا الأحد ضمن الجولة ذاتها، في حين يتذيّل سيمبا التنزاني الترتيب بـ صفر نقطة.


وسيواجه ممثل كرة القدم التونسية مجددًا سيمبا التنزاني في الجولة القادمة، يوم الأحد المقبل بـ دار السلام، انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا (14:00).

مباراة تحت ضغط وواقعية تكتيكية

دخل الترجي الرياضي اللقاء في ظرف نفسي دقيق، في ظل وضعيته قبل المباراة داخل المجموعة وعدم تحقيقه لأي انتصار في الجولتين السابقتين، إضافة إلى تذبذب النتائج والأداء في الفترة الأخيرة، وآخرها الهزيمة أمام الاتحاد المنستيري في البطولة المحلية، ما فرض على الفريق التعامل مع المباراة تحت ضغط نفسي كبير وحتمية تحقيق الفوز لاستعادة الثقة.

وجاءت التشكيلة الأساسية متأثرة بعدد من الإصابات، خاصة في الخط الخلفي، حيث اعتمد الإطار الفني بقيادة ماهر الكنزاري على ثنائي محور الدفاع حمزة الجلاصي ومحمد أمين بن حميدة، مع تواجد نضال العيفي وإبراهيما كايتا على الرواقين، فيما تشكّل وسط الميدان من أوغبيليو وحسام تقا ويان ساس وعبد الرحمان كوناتي، وتكوّن الخط الأمامي من جاك ديارا وأبو بكر دياكيتي.

سيناريو اللقاء

اختار سيمبا التنزاني منذ البداية الضغط العالي بحثًا عن نتيجة إيجابية تُبقي على حظوظه في التأهل، وكانت أولى الفرص الخطيرة في الدقيقة الأولى عبر المهاجم سواه، غير أن الحارس البشير بن سعيد تألق وتصدى لمحاولة محققة.

وردّ الترجي عبر جاك ديارا الذي شكّل أبرز عناصر الخط الأمامي، حيث هدد مرمى الحارس محمدو طنجة بتسديدة في الدقيقة السادسة، قبل أن ينجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 21 بعد توغل فردي وتسديدة أرضية منح بها فريقه الأسبقية.

وبعد الهدف، تحسن أداء الترجي نسبيًا من حيث امتلاك الكرة، غير أن البناء الهجومي افتقد للنجاعة، مع محدودية المساندة من الأظهرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

شوط ثانٍ دون تغيير في النتيجة

واصل الترجي أفضليته النسبية خلال الشوط الثاني دون خلق فرص واضحة، ما دفع الجهاز الفني إلى إجراء تغييرات بإقحام كسيلة بوعالية وفلوريان دانهو لتنشيط الخط الأمامي. واتسمت بقية فترات المباراة بـ الرتابة وكثرة التقطعات وندرة الفرص، في مقابل محاولات محتشمة من سيمبا شكّلت بعض الخطورة بسبب ضيق الفارق.

وكاد الترجي أن يضيف الهدف الثاني في الوقت البديل بعد ركنية من بوعالية ولمسة من حمزة رفيعة، غير أن الحارس التنزاني كان في الموعد. وعلى إثر ذلك، انتهت المباراة بفوز معنوي هام للأحمر والأصفر في انتظار تحسن الأداء الجماعي في قادم الجولات.

تشكيلة الترجي الرياضي

البشير بن سعيد – نضال العيفي – إبراهيما كايتا – محمد أمين بن حميدة – حمزة الجلاصي – أوغبيليو – حسام تقا – عبد الرحمان كوناتي (كسيلة بوعالية 63) – يان ساس (حمزة رفيعة 88) – جاك ديارا (شهاب الجبالي 78) – أبو بكر دياكيتي (فلوريان دانهو 63).

تشكيلة سيمبا التنزاني

محمدو طنجة – موريس إبراهيم (كلاتوس شاما 46) – نابي كامارا (نيو مايما 82) – روسين دي روك – يوسف كاغوما – شوماري كامبوبي – نيكسون كيباباج (ماسيندي 84) – دونيس كيبو (سليمان مواليمو 41) – إيلي مبانزو – ويلسون نانغو – سواه (ليباس غي 46).
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322488

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 24 جانفي 2026 | 5 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:14
12:38
07:27
05:57
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet19°
12° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
13°-9
13°-10
16°-7
15°-10
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>