كاس امم افريقيا لكرة اليد - المنتخب التونسي يفوز على نظيره الكيني 39-21 ويحصد العلامة الكاملة في ختام الدور الاول
فاز المنتخب التونسي لكرة اليد على نظيره المنتخب الكيني لكرة اليد بنتيجة 39-21، اليوم السبت، بالعاصمة الرواندية كيغالي، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة ضمن الدور الأول من كأس أمم إفريقيا لكرة اليد.
وحصد السباعي التونسي العلامة الكاملة (6 نقاط) في الدور الأول، بعد فوزه في الجولتين السابقتين على منتخب الكاميرون لكرة اليد (41-22) ومنتخب غينيا لكرة اليد (35-25).
وسيلاقي المنتخب التونسي، ضمن الدور الرئيسي (المجموعة الثانية)، نظيره المنتخب المغربي لكرة اليد صاحب المركز الثاني للمجموعة الرابعة، يوم الأحد، قبل أن يواجه يوم الثلاثاء منتخب الرأس الأخضر لكرة اليد متصدر المجموعة الرابعة بثلاثة انتصارات.
ومن المنتظر أن يتبارى لاحقًا منتخب غينيا مع منتخب الكاميرون من أجل حسم ورقة الترشح الثانية عن المجموعة الثالثة إلى الدور الرئيسي.
ويُذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني من مجموعتي الدور الرئيسي يتأهلان إلى الدور نصف النهائي.
