اللجنة الأولمبية السعودية والمجلس الأولمبي الآسيوي يتفقان على تأجيل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/alamolympiii.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 18:21
      
أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية ⁠واالمجلس الأولمبي ⁠الآسيوي اليوم السبت اتفاقهما على تأجيل موعد استضافة ‌دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 إلى موعد ‍سيتحدد لاحقا.
وقالت اللجنة الأولمبية والبارالمبية ​السعودية في بيان "يأتي هذا القرار انطلاقا ‌من مبدأ التعاون والتنسيق الاستراتيجي الكامل بين الجانبين، وفي إطار الشراكة المتينة التي تجمعهما، وحرصهما على كل ‌ما من شأنه دعم تطور الرياضة في المنطقة بشكل عام ومستقبل الرياضات الشتوية بشكل خاص.
واضافت "سيتم ‍استبدال ذلك ⁠في المرحلة الحالية بإقامة عدد من البطولات الشتوية الفردية في المملكة، وذلك بهدف الترويج للرياضات الشتوية وبناء قاعدة من ​الممارسين والمنتمين لهذه ‌الرياضات، وإتاحة المزيد من الوقت للاستعداد للمشاركة بعدد ​أكبر من الرياضيين من المملكة ومنطقة غرب آسيا في المسابقات ​الشتوية مستقبلا".
