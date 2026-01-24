Babnet   Latest update 17:50 Tunis

تونس تشارك في الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6974c9e35e15c3.98388620_fmnhlgpqjioek.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 17:50 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تشارك تونس في فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي انطلقت يوم 21 جانفي الجاري وتتواصل إلى غاية 3 فيفري 2026  بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.
وتتمثل المشاركة التونسية في جناح رسمي لوزارة الشؤون الثقافية وجناح لاتحاد الناشرين التونسيين، يُقدم الأول أهم الإصدارات والمنشورات التونسية بهدف التعريف بالكتاب التونسي والترويج له بالخارج، أما الجناح الثاني فتؤثثه منشورات حوالي 50 دار نشر تونسية بمختلف اللغات والتخصصات.
وتشهد هذه الدورة من مهرجان القاهرة الدولي للكتاب مشاركة " 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا"، فضلا عن استضافة العديد من المبدعين والمفكرين من مختلف الدول للمشاركة في البرنامج الثقافي الثري الذي تمت برمجته ضمن فعاليات المعرض والذي يقدم ندوات ولقاءات فكرية تطرح مواضيع هامة مرتبطة بالانتاج الفكري والأدبي في مجالات مختلفة من بينها القصة والشعر والتاريخ والحضارة والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وتُقام هذه الدورة التي تحل فيها رومانيا ضيف شرف،  تحت شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا"، وهو اقتباس للأديب الراحل نجيب محفوظ يتنزل في سياق اختياره "شخصية الدورة" وذلك اعترافا بإسهاماته الكبرى في إثراء المشهد الأدبي العربي، كما تم اختيار الفنان محيي الدين اللباد شخصية ركن كتاب الطفل، "تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال".
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322473

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 24 جانفي 2026 | 5 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:15
12:38
07:27
05:57
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet19°
13° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
13°-9
13°-10
16°-7
15°-10
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>