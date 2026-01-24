تونس تشارك في الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك تونس في فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي انطلقت يوم 21 جانفي الجاري وتتواصل إلى غاية 3 فيفري 2026 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.وتتمثل المشاركة التونسية في جناح رسمي لوزارة الشؤون الثقافية وجناح لاتحاد الناشرين التونسيين، يُقدم الأول أهم الإصدارات والمنشورات التونسية بهدف التعريف بالكتاب التونسي والترويج له بالخارج، أما الجناح الثاني فتؤثثه منشورات حوالي 50 دار نشر تونسية بمختلف اللغات والتخصصات.وتشهد هذه الدورة من مهرجان القاهرة الدولي للكتاب مشاركة " 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا"، فضلا عن استضافة العديد من المبدعين والمفكرين من مختلف الدول للمشاركة في البرنامج الثقافي الثري الذي تمت برمجته ضمن فعاليات المعرض والذي يقدم ندوات ولقاءات فكرية تطرح مواضيع هامة مرتبطة بالانتاج الفكري والأدبي في مجالات مختلفة من بينها القصة والشعر والتاريخ والحضارة والذكاء الاصطناعي وغيرها.وتُقام هذه الدورة التي تحل فيها رومانيا ضيف شرف، تحت شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا"، وهو اقتباس للأديب الراحل نجيب محفوظ يتنزل في سياق اختياره "شخصية الدورة" وذلك اعترافا بإسهاماته الكبرى في إثراء المشهد الأدبي العربي، كما تم اختيار الفنان محيي الدين اللباد شخصية ركن كتاب الطفل، "تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال".