الترجي الجرجيسي: انيس بوجلبان يغادر وسامي القفصي مدربا جديدا للفريق

اعلن الترجي الرياضي الجرجيسي مساء اليوم الجمعة ان المدرب انيس بوجلبان قد غادر الفريق بالاتفاق مع الهيئة المديرة وذلك حسب ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.واعلن نفس المصدر ان الهيئة المديرة قررت تعيين المدرب سامي القفصي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم خلفا لانيس بوجلبان.يذكر ان الترجي الجرجيسي قد انهزم مساء اليوم امام شبيبة العمران 2-1 برسم الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.ويحتل فريق عاصمة الزياتين بعد هذه الهزيمة المرتبة السابعة ب24 نقطة.يذكر ان الجامعة التونسية لكرة القدم سبق لها الاعلان عن تعيين المدرب انيس بوجلبان للاشراف على المنتخب الوطني التونسي اقل من 23 سنة بداية من غرة جانفي 2026.