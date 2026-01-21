Babnet   Latest update 14:40 Tunis

اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب في كل من معتمديتي منزل بوزلفة وبني خلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689325c54543f7.54561685_imgonjkphleqf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 13:35
      
أعلنت الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه، الاربعاء، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب في كل من معتمديتي منزل بوزلفة وبني خلاد من ولاية نابل.

وأوضحت الشركة، في بلاغ صادر عنها، أن هذا الاضطراب جاء نتيجة لتعرض قناة الجلب الرئيسية، التّي تزوّد منطقة بني خلاد الى الانجراف على اثر فيضان وادي سيدي التومي.


وأكّدت الشركة، في هذا الصدد، متابعة مصالحها الفنية الوضع عن كثب، كما تقوم مصالحها بتقييم حجم الاضرار واتخاذ التدخلات الضرورية في اقرب الاجال الممكنة، قصد استئناف التزويد بمياه الشرب.


وسيتم، وفق المصدر ذاته، اعلام المواطنين بتوقيت عودة التزويد فور استكمال الاشغال اللازمة عبر بلاغ تكميلي.
الأربعاء 21 جانفي 2026 | 2 شعبان 1447
