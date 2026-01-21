Babnet   Latest update 14:40 Tunis

جامعة تونس المنار توقع اتفاقية تعاون في مجال البحث العلمي التطبيقي مع الشركة التونسية للبنك

Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 13:43
      
وقعت، جامعة تونس المنار، ممثلة في رئيسها، معز الشفرة، والشركة التونسية للبنك (بنك عمومي)، ممثلة في مديرها العام، رشيد بطيطة، اتفاقية تعاون في مجال البحث العلمي التطبيقي بمرحلة الدكتوراه، وذلك خلال حفل رسمي انتظم، مؤخرا، بمقر الجامعة 
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون في مجالات ذات قيمة مضافة عالية، أبرزها إحداث كرسي بحث يعد من المبادرات الرائدة على المستوى الوطني ويعنى بإدارة المخاطر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
كما تسعى إلى دعم التكوين التطبيقي للطلبة والباحثين في مجالات التمويل والبنوك، بما يساهم في تحسين إدماجهم المهني..


وتمثل هذه الشراكة اطارا لتشجيع الابتكار الاستراتيجي عبر إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي ومقاربات حديثة لإدارة المخاطر ومبادئ التمويل المستدام في الممارسات البنكية.


كما تفتح آفاقا جديدة لطلبة الدكتوراه والباحثين، من خلال تمكينهم من تطوير مهارات تكنولوجية متقدمة تتماشى مع التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي وسوق الشغل.
ويندرج هذا التعاون في سياق رؤية، جامعة تونس المنار، الرامية إلى توطيد الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين، بما يساهم في ربط الجامعة بالمؤسسات المهنية وإرساء منظومة تكاملية تجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي مما يعزز البعد الأكاديمي والتطبيقي لهذه الشراكة.
الأربعاء 21 جانفي 2026 | 2 شعبان 1447
