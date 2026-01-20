مدينة العلوم تنظم السبت 31 جانفي 2026 سهرة فلكية لاستكشاف "الكواكب العملاقة"

وتأتي هذه التظاهرة العلمية في إطار استراتيجية مدينة العلوم لتبسيط المفاهيم الكونية ونشر الثقافة العلمية لدى العموم، لا سيما الناشئة والشغوفين بعلوم الفضاء.وافادت مدينة العلوم، في بلاغ لها، ان برنامج السهرة، التي ستحتضن فعالياتها قاعة المحاضرات "ابن خلدون"، يتضمن مداخلة علمية بعنوان "الكواكب العملاقة".وستكون هذه المحاضرة بمثابة غوص تقني ومعرفي في خصائص كواكب المشتري وزحل وأورانوس ونبتون، وهي الأجرام التي تُعرف بضخامتها وتكوينها الغازي والجليدي الذي يميزها عن الكواكب الصخرية، فضلاً عن استعراض أحدث الاكتشافات العلمية المتعلقة بأقمارها وحلقاتها المذهلة، وفق منظمي هذه التظاهرة.كما ستتيح مدينة العلوم لزوّارها فرصة لمراقبة السماء عبر التلسكوبات الموضوعة على ذمتهم، حيث سيتمكن المشاركون من رصد كوكب المشتري عملاق النظام الشمسي، إذ يمكن رؤية أحزمته السحابية الملونة وأقماره الأربعة الكبرى (إيو وأوروبا وغانيميد، وكاليستو) وكذلك كوكب زحل أيقونة السماء بجمال حلقاته الباهرة وتوابعه والقمر في تفاصيله التضاريسية الدقيقة.وأكدت مدينة العلوم أنّ الدخول لهذه السهرة سيكون مجانا، في خطوة تهدف إلى ترسيخ ديمقراطية المعرفة وجعل العلم متاحاً للجميع. وتمثل هذه السهرة فرصة تعليمية هامة للعائلات والطلبة للجمع بين الاستفادة العلمية والمتعة البصرية في أجواء كونية ساحرة.