وزير النقل يعاين سير العمل بمرافق تابعة للوكالة الفنية للنقل البري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696aae3bf07d42.55396467_hfkljnimqegpo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 16 Janvier 2026
      
عاين وزير النقل رشيد عامري اليوم الجمعة، سير العمل بعدد من المصالح الفنية والإدارية  ببعض المرافق التابعة للوكالة الفنية للنقل البري على غرار مقرها الفرعي بشارع خير الدين باشا بالعاصمة والادارة الجهوية بتونس ومركز الفحص الفني للعربات بالبكري التابعين للوكالة، وذلك في زيارة غير معلنة أدّها لها اليوم.

وشدّد الوزير، حسب بلاغ للوزارة نشرته ليل الجمعة، على ضرورة العمل على مزيد تحسين الخدمات المسداة للمواطن والحرص على تأمينها طبقا للأطر السليمة المستوجبة من خلال مزيد اكساب النظم المعلوماتية المستعملة في مختلف العمليات الفنية والادارية، النجاعة اللازمة وإحكام الرقابة وتعزيز آليات الشفافية والتصدي للتجاوزات.

وأكّد عامري أيضا على  أهمية الحرص على سلامة العمليات الفنية والإدارية التي تؤمنها الوكالة الفنية للنقل البري في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وفي تحقيق مؤشرات أفضل في مجال السلامة المرورية.
