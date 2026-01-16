قيس اليعقوبي مدربا لنادي الصداقة الليبي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/kaisyakoubiiii.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن نادي الصداقة الليبي عبر صفحته الرسمية على منصة "أنستغرام" التعاقد مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي بعقد يمتد الى غاية 30 جوان 2026.

وسيساعد قيس اليعقوبي في مهمته الجديدة بعض الكفاءات التونسية على غرار وسام بن لطفي كمدرب حراس وطارق بن نصر كمعد بدني.

وأشرف قيس اليعقوبي على تدريب أكثر من فريق في تونس وخارجها على غرار مستقبل المرسى والنادي الافريقي والوحدات الأردني والعربي القطري وأولمبيك الشلف الجزائري والسويحلي الليبي.